彈劾未過是否公開 監院談話會未獲共識

（中央社記者劉麗榮台北6日電）立法院初審監察法修正草案，無論通過彈劾與否，都要對外公布。監察院今天討論此案，有監委認為一律公開恐侵害人權，也有監委認為涉及國防外交機密的不宜公開。下週將再開會擬定共識。

立法院司法及法制委員會日前審查通過監察法部分條文修正草案，未來彈劾案一律公開記名投票表決，且是否通過都要對外公布。監察院下午談話會中，新舊委員首度對此提出討論。

新委員上任後，提案討論彈劾記名投票，經過多次開會，最後監察院修改施行細則，從現行的不記名投票，改為以無記名為原則，但社會矚目且具影響性案件，得經出席委員過半數同意以記名表決。

與會的新監委指出，改成記名彈劾已是趨勢，重點在於彈劾未過，是否公開，他認為，坦蕩蕩沒什麼好怕。但反對者認為牽涉到人權問題，破壞名譽。

這名新監委也說，不可否認，涉及國防外交等機密案，不能公開，否則有洩密之虞。這部分希望擬出更細膩的說法，至少立法理由上要寫清楚。

與會的舊監委指出，多數委員有共識的是第25條，原規定糾正案提出後兩個月內可質問當事人，修法後改為書面質問，等於公文往返，完全沒有拘束力。依照法規精神，質問後若當事人還是沒有改善，可進一步進行彈劾。因此，這部分多數委員都希望維持原條文。

與會人士指出，下週二院會結束後，將再度召開談話會，擬定有共識的修法意見，讓行政單位到立法院報告。

談話會後，監察院也召開紀律委員會，對於日前立委段宜康質疑監察院長張博雅違反行政中立一案，張博雅提具說明，認為並無違反紀律。不過，與會者說，因未有人正式檢舉，因此會中也未正式提案討論。（編輯：李信寬）1071106