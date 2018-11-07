查緝賭盤賄選 內政部：第三波掃黑已啟動

內政部長徐國勇（中）7日表示，今年第三波掃黑已經啟動，包括桃園、新北、高雄等縣市，只要有黑道、賄選一律取締，相關賭盤取締也已啟動。左為警政署長陳家欽，右為法務部政務次長陳明堂。中央社記者張新偉攝 107年11月7日

（中央社記者劉麗榮台北7日電）內政部長徐國勇今天表示，今年第三波掃黑已經啟動，包括桃園、新北、高雄等縣市，只要有黑道、賄選一律取締，目前已逮捕10人、52名共犯，相關賭盤取締也已啟動。

立法院內政委員會上午進行「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」報告，徐國勇、陸委會主委陳明通、中選會主委陳英鈐等首長列席。

徐國勇指出，對每個地區都一視同仁，不管在哪個縣市，只要有黑道、賄選，一律取締。賭盤的流動資金累積到8月底累積新台幣97億元，包括六合彩等，不是只有選舉；最近還有一波掃黑正在進行中，相關細節不宜公開，有一定結果再公布。

民進黨立委張宏陸指出，現在境外勢力介入，組頭不是要賺錢，背後疑有更大資金，主要目的在於影響選舉。徐國勇說，會跟調查局等相關機構加強處理，不容許這樣的事情。

談到大選警力維安，警政署長陳家欽表示，警政署都準備好了，無論是候選人、總部、服務處、後援會、甚至造勢場合，各縣市都會做好維安，完成選舉任務。

新北、高雄等選舉是否會安排較多警力，陳家欽說，會視狀況需要，各縣市選情不太一樣，警政署有預控警力，隨時視需要支援。

若有不實文宣詆毀他人遭檢舉，徐國勇說，檢警調會主動偵辦。至於網路散布不實訊息等，陳家欽說，刑事局有假消息專責小組。

徐國勇指出，員警不能拒絕受理，一般派出所沒有能力調查，可呈轉分局的偵查隊、轉送假消息的專責機構，一定要受理。（編輯：蘇龍麒）1071107