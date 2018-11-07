丁守中與市議員參選人合體造勢 拚全壘打

（中央社記者李淑華台北7日電）國民黨中常會今天安排台北市長參選人丁守中與20多位市議員參選人合體造勢，拉抬選情。丁守中懇託時，不忘批評對手、台北市長柯文哲與總統蔡英文合盟，「柯文哲就是墨綠的」。

中國國民黨中常會邀請台北市長參選人丁守中與33位議員提名人首次同台造勢，最後市議員提名人約來20多位。黨主席吳敦義與參選人手中各拿一顆棒球，象徵勝利投出，也把對手、台北市長參選人柯文哲「三振出局」。

丁守中向中常會懇託時指出，柯文哲與蔡總統「柯蔡合盟」，包括柯文哲的太太陳佩琪去台中幫民進黨籍的台中市長參選人林佳龍助選，柯文哲的競選總幹事小野也去幫民進黨籍的高雄市長參選人陳其邁輔選，「這樣的情勢，更看清『柯蔡』事實就是合盟，柯文哲就是墨綠的」。

他強調，自己不會跟柯文哲一樣搞謀略、搞政治、算計藍綠，「丁守中所提的就是紮紮實實的建設台北」。

吳敦義致詞時除肯定丁守中過去擔任立委時的問政表現外，也強調丁守中對台北市的了解，「對台北市昨日、今日、明日，他有非常深刻的腹案」。過去歷經多次準備，但每當國民黨提名其他人參選台北市長時，丁守中也是竭力輔選、助選，現在國民黨經過公正客觀程序，終於從初選當中，讓丁守中脫穎而出。

吳敦義說，希望每一位同志盡全力幫助這個有意願、有準備、有理想、有方針，而且始終如一，忠於中華民國、也對國民黨完全死忠的丁守中當選。

丁守中提出「台北心十大建設」政見，包括大都更、智慧交通、老舊市場大翻新、智慧綠城市、敬老孝親育兒無憂等政見，打造繁榮的台北市。（編輯：林興盟）1071107