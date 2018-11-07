吳敦義下達軍令拚勝選 嘉市竹縣非贏不可

（中央社記者李淑華台北7日電）選戰倒數，國民黨主席吳敦義今天下達軍令，全黨為勝選而戰，不能過度盲目樂觀，要隨時有打硬戰的準備。他特別提到嘉義市、新竹縣都是國民黨非贏不可的縣市，一定要全力求勝。

中國國民黨今天召開中常會，國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷會後做上述轉述。

國民黨在新竹縣雖然提名楊文科參選，但對上的除了民進黨新竹縣長參選人鄭朝方外，還有自國民黨出走的民國黨主席徐欣瑩。嘉義市方面，國民黨參選人黃敏惠對上退黨參選的蕭淑麗，以及尋求連任的嘉義市長涂醒哲。 國民黨中常委發言多聚焦選戰，尤其嘉義市、新竹縣、台北市有多組縣市長參選人，常委呼籲不要被分化，要集中力量。洪孟楷轉述，吳敦義特別提到嘉義市、新竹縣都是國民黨非贏不可的縣市，一定要全力求勝。

黃復興黨部主委金恩慶會中慷慨激昂表示，也許目前資源有限，但黃復興黨部此刻是最團結的時候，沒有二心，只要11月24日贏得選舉。

洪孟楷轉述指出，秘書長曾永權強調，國民黨不怕直球對決，但現有許多鄉親提醒防奧步、賄選，為此，國民黨立院黨團三長明天將前往高雄拜會檢察長、調查處長、警察局長，希望執法單位謹慎小心處理，也期盼行政中立、選務中立，嚴防奧步影響選舉。

洪孟楷指出，黨中央已成立應變小組，24小時電話不關機，隨時保持連線，中常委若有輿情反映，可即時聯繫。

此外，洪孟楷說，中常會也通過違紀參選的考紀案31件，分別做出開除黨籍或撤銷黨籍等處分，包括違紀參選台北市議員的王致雅遭開除黨籍等。（編輯：謝佳珍）1071107