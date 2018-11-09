研議適度放寬外勞 勞長：不損本國勞工權益

（中央社記者余曉涵台北9日電）因應美中貿易戰，創造台商回台投資需求，勞動部研議適度放寬外勞，勞動部長許銘春今天說，勞動部會提出投資金額等條件，以保障本國人工作權為優先，外勞40%上限也不會更改。

行政院長賴清德昨天聽取國發會報告「歡迎台商回台投資行動方案（草案）」後表示，美中貿易衝突創造台商返台的需求，為吸引台商回台，在優先促進本國勞工就業原則下，由勞動部研議適度放寬外勞機制，並考量返台廠商及本土廠商一體適用。

勞動部長許銘春今天出席107年國家職業安全衛生獎時受訪指出，協助廠商解決用人需求是勞動部職責，這次台商返鄉提出需要進用外勞的需求，勞動部的立場會以保障本國人工作權為優先考量。

許銘春指出，因此勞動部提出一些條件，例如返鄉台商必須有一定的投資金額，要進用一定人數的本國勞工、整體薪資也要達到一定水準，加上3年落日條款。

許銘春說，由於目前還沒完全定案，將會繼續跟各部會瞭解協商，在兼顧本國勞工權益跟企業發展需求上，再做決定。

許銘春也強調，這是因應中美貿易戰的特殊狀況，不過外勞的人力上限仍然會維持40%，這部分不會更動。（編輯：陳清芳）1071109