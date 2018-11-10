拚跨過495萬同意票門檻 公投挑戰大

（中央社記者劉麗榮台北10日電）11月24日有10案公投綁大選，學者評估，通過門檻雖大幅下修為1/4（約495萬票），但因不像過去有政黨動員，過關有一定難度，最後可能僅一、兩案能通過。

公投法修正通過後，公投提案暴增，最後成案綁大選的共有10案，遠超過過去14年的6個公投案。根據中選會公布，年滿18歲具有公投投票權的人數約1976萬人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者（約495萬票），即為通過。

過去的6個公投案若依照新公投法規定，有4案可以通過。分別是前總統陳水扁在2004年3月發動的「強化國防」獲651萬有效同意、「對等談判」防禦性公投631萬同意票、2008年前行政院長游錫堃提出的台灣入聯公投552萬票、以及前副總統蕭萬長提出的「務實返聯公投」496萬票。

東吳大學法律系副教授胡博硯分析，以過去6案經驗，達到495萬票並不困難，但當時都有政黨動員，配合大選，衝突感高；這次少了政黨組織，僅由民間團體動員，不知實際成效如何，很難預估公投過關機率。

世新大學新聞系教授彭懷恩觀察，公投法修法後投票年齡降為18歲，投票人口增加，但根據台灣的投票行為來看，年輕人投票率不高。他認為，縣市長選舉的投票率不會太低，但公投投票率不會高；另外，10個公投案對一般民眾來說議題過於複雜，可能會出現乾脆不投的現象。

這次公投，以同婚議題最受關注，正反雙方都在社群卯足全力宣傳，推出各種口訣提醒民眾如何投票。台灣同志遊行10月27日熱鬧登場，等於是為「婚姻平權」公投催票；發起愛家3公投的下一代幸福聯盟，持續在全台掃街擺攤，動員力量也很強。

整體來看，胡博硯說，動員能量最強的愛家公投過關機率較高；彭懷恩則認為，公投投票率雖然不會高，但還是有一、兩個案子可能通過，也不排除帶動其他案子一起通過。（編輯：林興盟）1071110