美期中選後牽動台海情勢 外交部3原則因應

（中央社記者王承中台北11日電）美國期中選舉結束，根據外交部送達立法院的報告表示，近期美中關係複雜多變，恐牽動台海，政府將以求穩、應變、進步的原則審慎因應，預期美國國會仍將持續支持台灣。

被視為川普執政期中考的期中選舉6日投票，民主黨在聯邦眾議院獲得多數席次，共和黨則繼續掌控參議院。美國學者羅曼日前表示，美國對台灣的支持是跨黨派的，不受影響。但他認為，民主黨贏得眾院，將讓美國與中國在貿易上的緊張關係更為複雜。

立法院外交及國防委員會12日將邀請外交部、經濟部針對「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」進行專題報告，並備質詢。

根據外交部送達立法院的書面報告指出，美國兩黨長期以來均堅定支持台灣，強化台美關係在美國會中一向具高度跨黨派共識。選後美國國會兩院雖將改由兩黨分掌，預期仍將持續強力支持台灣。

報告指出，近期美中關係發展複雜多變，可能牽動台海及區域情勢，政府高度重視相關情勢發展可能帶來之各種影響，將以「求穩、應變、進步」的原則審慎因應。未來政府將在既有良好基礎上，穩健提升台美雙邊夥伴關係，並在「印太」架構下加強合作，持續與美國及區域內理念相近國家合作深化各領域的合作夥伴關係。

報告指出，面對美國國會新局，政府將持續秉持不分黨派、廣結善緣、積極交往的原則，加強鞏固美國國會友台基礎。亦將持續穩健強化與美各州政府的關係，鼓勵各州在台設立經貿辦事處、推動雙邊經貿合作及教育交流等，持續深化及廣化台灣與美地方政府的實質關係。（編輯：楊凱翔）1071111