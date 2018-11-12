國防部鼓勵長留久用 將依年資提高戰鬥加給

（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部核發相關部隊每月戰鬥加給行之有年，為鼓勵長留久用，擬依年資級距調高額度，例如第一類戰鬥部隊官兵，若服役滿6年以上，將從5000元提高至9000元，已送行政院審議。

國防部核發相關部隊官兵每月新台幣3000元及5000元「戰鬥部隊加給」行之有年，但官員指出，軍方研擬依服役年資級距，調高戰鬥加給額度，並將服役年資分為三級制度，因此年資越高領的越多，目的在於鼓勵官兵長留久用、提振部隊士氣。

官員表示，依照規劃，砲兵、裝甲兵、艦艇部隊及步兵等連級單位歸類為「第一類部隊」；第二類部隊則是上述部隊的營部連單位。另分為甲乙丙3個年資等級，分別是未滿3年的丙種、滿3年乙種、滿6年甲種。

第一類部隊的甲種（年資滿6年）官兵，每月加給可從現行的5000元提高至9000元；乙種（年資滿3年）由5000元提高至7000元；丙種（年資未滿3年）維持現行5000元。

第二類部隊的甲種官兵，每月戰鬥部隊加給將可由現行的3000元拉高到7000元；乙種由3000元提高到5000元；丙種維持現行3000元。

國防部發言人陳中吉接受中央社訪問時表示，此方案是依據立法院第9屆、第4會期立委的建議所研議、滾動式修正而成，目的是希望在國家整體財政規劃下推動募兵制、鼓勵長留久用，穩定戰鬥部隊人力目標，與媒體報導的「選前利多」無關，目前已送行政院審議。（編輯：林興盟）1071112