籲總統改當閣揆被批無知 高潞盼開啟修憲契機

（中央社記者陳俊華台北11日電）時代力量立委高潞．以用投書建議，總統蔡英文可辭職，改接閣揆，引發議論。高潞今天表示，她不是要蔡總統下台，是因現行體制權責不明，盼開啟修憲契機。民進黨立委李俊俋認為，這根本是對憲政的無知。

高潞．以用10日在「風傳媒」投書，認為蔡總統不能只是開迴廊談話，勢必得考慮大破大立的做法，建議蔡總統辭掉總統，再請副總統陳建仁繼任後，任命蔡總統為行政院長，展現用破釜沉舟的態度，「如果小英接手閣揆後並開創佳績，還是可以回鍋再選總統」。

但高潞．以用的投書，也引發時代力量黨工陳為廷在臉書發文，陳為廷說，「對本黨委員的觀點敬表不敢恭維」，國政不是兒戲，憲政體制的變革，絕對不是用高潞這種建議來處理，建議高潞有任何想法，還是多與黨內其他委員共同扎實討論憲改方案，對國家比較有利。

高潞．以用上午在立法院受訪時表示，「我不是要小英總統下台」，只是提出一個半總統體制下的「排列組合」；若思考半總統制要權責統一，是否乾脆請蔡總統衝在第一線，在最後一年的時候，讓大家知道蔡總統的做法、作為與決心。

高潞．以用說，去年11月24日九合一大選後，大家認為民進黨選舉挫敗來自民眾「討厭民進黨」，但她認為，其實是因為台灣的憲政體制屬於半總統制、雙首長制，讓人覺得有不完美的地方，就因為半總統制權責不明，施政究竟是誰要負責，導致變成「整黨都錯」，因為討厭民進黨，所以投給另一個政黨。

高潞．以用表示，現行體制因權責不明，導致政治選擇或判斷會特別混亂，希望可藉此開啟修憲契機，討論新憲法如何改變這種結構；對於陳為廷的發文，她說，每個人都能提出自己的想法，也許她的想法會令人覺得特別不一樣，但這是提出思辨的機會與時機。

此外，針對高潞．以用的想法，李俊俋向中央社記者說，「從頭到尾就是一個笑話」，總統、副總統是選舉產生，總統去當行政院長、副總統代理總統，「這根本是對憲政的無知，笑笑就好，不必太在意」。（編輯：楊凱翔）1080111