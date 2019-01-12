總統初選機制 國民黨：當事人意願最重要

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨組發會主委李哲華今天針對總統初選方式表示，黨內已有規定，也未排除全民調，但「當事人的意願、想法最重要」。當事人都同意採用的方法公平、公正，才是選後團結和諧的基礎。

民主進步黨主席卓榮泰11日表示，將建議黨內在3月16日立委補選後，進行總統初選。相較於民進黨的總統初選時程逐漸明朗，國民黨內也有不少要求儘早辦理總統初選的聲音。

國民黨主席吳敦義今天出國民黨屏東感恩茶會，對於媒體詢問何時辦黨內總統初選，只回答「謝謝」。

李哲華今天接受中央社記者訪問時表示，現在外界都倒果為因，好像應該用全民調產生候選人，才是比較符合社會氛圍，但黨內就已有規定。「有規定依規定、沒規定依慣例」，這才是民主體制。

李哲華指出，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人的提名，由中央委員會依據「黨員投票」（佔30%）與「民意調查」（佔70%）結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。2015年也是用這樣的規定，辦理初選。

不過，他也說，在作業規定中，若有1/2以上的登記同志，同意採用全民調，就可用全民調，基本的精神是回歸由登記同志決定，「當事人的意願、想法最重要」。只要當事人認為是公平、公正的方法，也都同意採用那個方法，才是選後團結和諧的基礎。

外傳國民黨內討論採美國總統大選開放式初選制度，李哲華說，黨內從未討論過，這都是外界的建議。（編輯：謝佳珍）1080112