藍批內閣改組無新意 綠：會盡快做出成績

國民黨立法院黨團總召江啟臣（中）、書記長曾銘宗（右）、首席副書記長吳志揚（左）等人14日召開記者會，批評這次內閣改組「了無新意」，未能回應民意。中央社記者范正祥攝 108年1月14日

（中央社記者范正祥台北14日電）行政院長蘇貞昌今天交接上任，國民黨立法院黨團說，這次內閣改組「了無新意」。民進黨團回應，蘇貞昌內閣「接地氣、會做事」，會盡快做出成績。

國民黨立法院黨團總召江啟臣、書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚等人共同召開「內閣人事複製貼上．未能回應民意」記者會，質疑這次內閣改組了無新意，多數官員留任，所看到的內閣名單幾乎是「複製貼上」，根本看不到回應民意。

江啟臣表示，看到完整的內閣名單，有的「原地升任」，有的是「回鍋」，讓人不禁懷疑這到底是新瓶裝舊酒、舊瓶裝舊酒、還是只是換個標籤就急著推出上市，變成「換標內閣」。

他說，蘇內閣並沒有經手剛通過的民國108年度中央政府總預算，這樣的改組形式意義大於實質內涵，只是選舉動員能量的重組，並未看到施政方針上的改變。

對於國民黨團的批評，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬隨後也召開記者會回應。

鄭運鵬說，台灣不缺唱衰，新內閣初期「笑罵由人」，但是希望在接地氣與會做事兩大特色上，盡快做出成績。如果施政滿意度回來了，國人支持行政團隊的成績，相信這段期間的批評很快就會過去，趕快把施政滿意度做出來是當務之急。

他指出，接地氣，希望內閣聲量要大，對政策的說明與捍衛，不要講輸人；會做事，希望快速上手，執行細膩，讓人民有感。

鄭運鵬說，民進黨去年底九合一選舉敗選，很大因素是政策擬定與政策執行不夠細膩。蘇貞昌向來有「魔鬼士官長」的特色，所有的細節都緊盯到位，過去處理不好的細節，會處理很好。希望新的施政團隊盡速上手，政策執行更細膩，說明更完整，相信以蘇貞昌個人特色與團隊執行力一定可以完全做到。（編輯：張良知/蘇龍麒）1080114