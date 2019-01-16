口譯哥趙怡翔駐美風波 葛來儀：攻擊無根據

（中央社台北16日電）駐美代表處政治組組長「口譯哥」趙怡翔的人事案引發外界爭議，但有不少國外官員與學者支持。美國智庫學者葛來儀指對趙怡翔的攻擊毫無根據，台灣媒體在其中扮演可恥的角色，英國駐台記者史密斯也推文力挺。

針對外界質疑，趙怡翔日前透過臉書對外說明，包括美國在台協會（AIT）、新加坡駐台代表處在內的多位外國使節，以及華府戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）都在他的臉書留言鼓勵，對他多所肯定。

英國每日電訊報（Telegraph）駐台記者史密斯（Nicola Smith）今天也透過推特力挺趙怡翔。

她在推文中肯定趙怡翔是台灣最聰明、最優秀的外交人員之一，努力工作，與外國外交人員聯繫密切，不論走到哪，都能妥適代表台灣。

她還說，不知道媒體對他的攻擊從何而來，「真的已經夠了」。推文下方則是德國記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）的推文連結。

白德瀚在推文中表示，趙怡翔還是年輕記者時就認識他，他個性溫和，但也非常犀利，年輕外交官又如何。順帶一提，為了服務台灣，他還放棄了加拿大國籍。

葛來儀隨後也轉推史密斯的推文說：「很高興看到妳的發文。對趙怡翔的攻擊毫無根據，台灣媒體在這其中扮演可恥的角色。」（編輯：屈享平）1080116