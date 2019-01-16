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新北立委補選國民黨推鄭世維 余天：我要更努力

最新更新：2019/01/16 15:16
民主進步黨16日在中央黨部舉行中常會，將投入新北市三重區立委補選的民進黨新北市黨部主委余天（前）出席與會。中央社記者裴禛攝 108年1月16日
民主進步黨16日在中央黨部舉行中常會，將投入新北市三重區立委補選的民進黨新北市黨部主委余天（前）出席與會。中央社記者裴禛攝 108年1月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）國民黨今天徵召文傳會副主委鄭世維參選新北市立委補選，代表民進黨參與新北三重立委補選的余天指出，任何一位出來，他都必須要更加努力，上週獲徵召後，他在基層到處跑。

中國國民黨組發會主委李哲華今天上午證實，國民黨將徵召前台北縣議員、國民黨文傳會副主委鄭世維參選新北市立委補選，下午國民黨中常會將通過提名。

余天今天在民主進步黨中常會會前受訪指出，他離開三重一段時間了，這次補選時間短，很多事情要更努力；他說，現在自己的選情狀況都還好，因為議員選舉時，他都有去站台，也有去拜訪基層里長。

媒體詢問，鄭世維被視為是「朱韓（朱立倫、韓國瑜）結盟」力推的人選。余天說，「那我要更努力，走遍遍」。

媒體問到，余天的妻子李亞萍反對他參選，余天是否已經說服老婆；他嘆一口氣說「唉，我還在勸她呢，她本來就不贊同我出來選」；他也說，補選時間這麼短，一定要全家出動才可以，如果他一個人跑，可能會來不及；至於要怎麼說服她，余天笑說「撒嬌一下吧」。（編輯：林興盟）1080116

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