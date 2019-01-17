台灣爭取加入CPTPP 盼與日本食品問題脫鉤

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）日本主導的CPTPP去年底生效，19日將舉行首次部長級委員會。外交部今天表示，台灣爭取加入CPTPP，希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP「脫鉤處理」。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）19日將在日本東京舉行首次部長級委員會。外交部國際合作及經濟事務司司長葉非比今天在外交部例行新聞說明會表示，從目前訊息看來，19日的會議除了討論CPTPP未來運作方式，應該也會討論新會員的入會程序。媒體詢問，是否將討論台灣加入等議題，她說，目前還無法確定。

有關台灣向包括日本在內的CPTPP會員國溝通、尋求支持的工作，葉非比表示，日本的立場本來就是歡迎達到CPTPP高標準的國家加入。外交部積極與CPTPP的11個會員國相關決策人士接觸，繼續表達台灣爭取加入第二輪諮商談判的立場；跟日本的溝通到目前也很順暢。

此外，去年底反日本核災區食品公投闖關成功，日本外相河野太郎回應媒體時曾表示，台灣盼加入CPTPP，但變成這樣的情況無法加入。

對此，葉非比表示，福島食品事件的確對台灣推動加入CPTPP來說，是一個困難的因素；不過，外交部持續跟日本政府溝通，期盼這件事情與台灣加入CPTPP「是脫鉤處理的」。

外交部高層官員日前表示，河野太郎發言後，日方曾派員來台並表示，日方歡迎台灣有意加入CPTPP的立場沒有改變。

CPTPP的前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），歷經多年談判及美國退出的挫折，去年3月，由墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個完成簽署。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。（編輯：楊凱翔）1080117

外交部國際合作及經濟事務司司長葉非比17日表示，台灣爭取加入CPTPP，希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP「脫鉤處理」。中央社記者侯姿瑩攝 108年1月17日