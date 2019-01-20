幼兒園不當管教事件頻傳 監委立案調查

（中央社記者余祥台北20日電）近期發生多起托嬰中心、幼兒園對幼兒的不當管教事件，監委王幼玲、高涌誠、田秋堇申請立案調查，了解教育和社政主管機關是否善盡職責，並深入探討管教行為能否以限制人身自由的方式行之。

新北市淯薪托嬰中心涉嫌虐童引發社會關注，多個民間團體日前召開記者會強調此案並非個案，更指出嘉義一名男童被幼兒園老師用膠帶綑綁在椅子上，但檢方卻認定是管教方式，民團呼籲監察院應對兒虐案進行制度性調查。

王幼玲指出，嘉義和台中都傳出有幼兒園將哭鬧小孩綑綁起來，限制其自由並與同學隔絕的案件，根據相關團體陳述，這些虐童事件都並非個案，許多托育單位不僅有對幼兒暴力相向的問題，還有辱罵、拖行、綑綁、強迫餵食、剝奪食物、提供不潔食物、忽視等虐待行為。

王幼玲表示，幼兒無法表現出社會期待的行為是正常的狀況，這也是需要教育的原因，但直接以交代綑綁幼兒，不僅無法達到教育目的，更是傷害幼兒身心的行為。

因此，監委王幼玲、高涌誠、田秋堇申請自動調查，了解教育和社政主管機關是否善盡職責，確保幼教人員對於嬰幼兒發展、管教及兒童權利有充分的認識，提供嬰幼兒適切的教育和照顧，避免虐待事件一再發生。

另外，監委也認為，管教、保護、照顧的行為是否能以限制人身自由的方式行之，涉及到兒童權利公約的相關規定，有深入探討、調查的必要。（編輯：蘇志宗）1080120