管中閔遭監察院彈劾 台教會籲辭台大校長職務

（中央社記者許秩維台北21日電）監察院認定台大校長管中閔過去任公職期間違法兼職，通過彈劾。台教會今天表示，台大是第一學府，校長在法令或倫理上應有最嚴格要求，呼籲管中閔辭去台大校長。

監察院日前以台灣大學校長管中閔過去擔任公職期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，通過彈劾。

台灣教授協會今天發布新聞稿表示，作為台灣第一學府的台大要面臨國際競爭壓力，身為校長不論在法令或倫理上都必須有最嚴格的要求，否則無法帶領台大成為國際一流的大學。

台教會指出，管中閔兼差已經違法，且身為政務官時，匿名為文針砭政府的政策，讓人質疑球員兼裁判，為文吹捧自己還可以賺錢，台灣學術界、政界應引以為恥，但管中閔卻躲在學術界的保護傘下，享受政媒兩棲的雙重利益。

台教會表示，台大擔負起教育台灣下一代菁英的重要，要與國際一流學府競爭，必須有國際標準及格局，做為大學領導者卻出現如此嚴重的倫理爭議，絕對無法見容於任何文明國家的大學，呼籲管中閔辭去台大校長一職，勿為個人利益和顏面，犧牲台大做為國際一流大學的品格和風範。

對於管中閔遭彈劾，台教會指出，這是史上少見現任台大校長遭監察院彈劾的情況，台大和管中閔必須嚴肅以對；媒體的業務就是撰稿，為媒體撰稿每月領取酬勞當然是兼差，針對監察院的彈劾案，管中閔的違法事實很清楚。（編輯：黃于）1080121