外交人事異動 駐日副代表郭仲熙接台日協秘書長

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部駐日人事異動，駐日副代表郭仲熙將接任台灣日本關係協會秘書長，遺缺由前外交部主任秘書蔡明耀接任；另外，原台日協秘書長張淑玲預計接任駐橫濱分處處長。

聯合報今天報導，九合一選後日本與台灣關係趨緊，國安高層與駐日代表處屢生摩擦，駐日人事將異動；駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由曾任駐史瓦帝尼公使的蔡明耀接任。

外交部發言人李憲章回應表示，郭仲熙因另有任用而調部，「屬正常職務輪調，符合規定」，駐日副代表遺缺由前外交部主秘蔡明耀接任。若干媒體針對駐日人事安排的臆測與「未查證的不實報導」，刻意製造矛盾，外交部對此深表遺憾。

此外，李憲章指出，駐橫濱分處處長陳桎宏今年1月中旬屆齡退休，處長一職由僑務組組長王東生暫代，規劃由張淑玲接任，人事案已核定；台日協秘書長遺缺則規劃由郭仲熙接任。

不過，他說，由於監察院目前針對日本關西風災事件進行約詢，為表示對監察院的尊重，張淑玲將待本案告一段落後再赴任。

李憲章表示，上述相關人事調整均經外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷充分交換意見，並秉持專業經驗、適才適所等考量，可說是「目前對日工作最佳的人力組合」，預期將可在進一步深化台日關係上發揮最大戰力。相關媒體針對國安高層及謝長廷的工作關係進行不實報導，意圖撕裂外交團隊，實不可取。

嫻熟對日關係的蔡明耀去年7月從外交部退休，過去曾多次駐日，也曾擔任台日協秘書長、駐史瓦帝尼大使等職。去年6月，時任駐史國大使陳經銓因中風病倒辦公室，蔡明耀雖已退休，仍接受擔任政務公使的任命，代理館務，直到梁洪昇接任駐史國大使。

李憲章表示，蔡明耀外交資歷完備，經驗豐富、值得借重，外交部特商蔡明耀以政務公使身分派駐日代表處擔任副代表，協助謝長廷處理對日工作。

蔡明耀接受中央社記者訪問時表示，樂意為國家服務，協助推動台日友好關係。這項人事任命1月18日已發布，他預計3月赴任。（編輯：鄭雪文）1080122