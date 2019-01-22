蔡明耀再度駐日 外交部：經驗傳承與專業考量

外交部發言人李憲章22日表示，有關蔡明耀接任駐日副代表，主要是基於經驗傳承、專業考量等。中央社記者侯姿瑩攝 108年1月22日

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部前主任秘書蔡明耀將接任駐日副代表，外交部今天表示，近期駐日人事調整是基於經驗傳承、專業考量、人力銜接等因素。

聯合報報導，九合一選舉後日本與台灣關係趨緊，國安高層與駐日代表處屢生摩擦；駐日人事將異動，駐日副代表郭仲熙遭撤換，改由蔡明耀接任。

有關蔡明耀接任駐日副代表，外交部發言人李憲章在外交部例行新聞說明會回應表示，這次駐日人事異動是借重蔡明耀長年從事對日工作以及豐富的駐外經驗。這樣的安排是基於經驗傳承、專業考量，以及人力銜接的問題，盼藉此安排進一步深化台日關係。

李憲章表示，媒體針對國安高層跟駐日代表謝長廷之間互動的猜測，「完全是錯誤的」。

蔡明耀接受中央社記者訪問時表示，他樂意為國家服務，協助推動台日友好關係。這項人事任命1月18日已發布，他預計3月赴任，以副手的角色協助駐日代表推動對日工作。

現年66歲的蔡明耀是淡江大學東方語文學系畢業，去年7月從外交部退休。他曾任駐史瓦濟蘭（現改稱史瓦帝尼）大使（2009-2013）、日本大阪辦事處處長、亞東關係協會（現已改為台灣日本關係協會）秘書長，也曾派駐日本東京、菲律賓、馬拉威等。

另外，報導指出，駐日副代表郭仲熙的異動引發僑界質疑，他擔任副代表任期還有2年，這次卻疑似因政治考量遭到撤換。

對此，李憲章表示，郭仲熙擔任駐日副代表4年多。雖然根據外交部的輪調規定，一般來說，外放是2個任期，一個任期是3年；不過，外交部3到6年的海外任期屬原則性規範，若有業務需要，人力可作彈性安排。

李憲章並以自身經驗為例說明，他第一次外派於1996年到2002年派駐紐約，一共待了6年3個月，第二次外派英國倫敦，於2008到2014年，總共待了約6年7個月才回台灣。

這波駐日人事調整還包括台灣日本關係協會秘書長張淑玲預計接任駐橫濱分處處長。台日協秘書長遺缺規劃由郭仲熙接任。（編輯：王永志）1080122