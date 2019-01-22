澄清媒體報導 謝長廷：與蔡總統溝通沒問題

駐日代表謝長廷22日到日本海老市市立大谷小學出席贈送台灣香蕉儀式。會後被問到有媒體報導他與國安高層溝通不順一事，他說，與總統蔡英文溝通沒問題。中央社記者楊明珠東京攝 108年1月22日

（中央社記者楊明珠東京22日專電）駐日代表謝長廷今天到日本一所小學出席贈送台灣香蕉的儀式。會後被問到有媒體報導他與國安高層溝通不順一事，他說，與總統蔡英文溝通沒問題，與習近平的話，可能有問題。

謝長廷今天到神奈川縣海老名市市立大谷小學出席贈送台灣香蕉儀式。他在會後接受媒體採訪時表示，這是第3次在日本推廣台灣香蕉，希望透過這樣一個交流活動，讓日本學童認識台灣，未來對台日交流有正面幫助。

對於聯合報報導謝長廷與國安高層溝通不順一事，謝長廷表示，外交部已正式澄清了，那媒體所報導的是假消息。他表示，每次他回台灣都有見總統，與高層溝通都沒有障礙。

謝長廷語帶詼諧地說：「媒體說的這國安高層，我不知是誰，說跟高層溝通不良？如果是蔡總統的話，溝通是沒有問題，如果是（中國國家主席）習近平的話，可能有問題。」

對於「駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由曾任駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任」的報導，謝長廷則說：「這消息有的不對，因為這項人事很早就調動了，如果記憶沒錯的話，記得9日在網路已公告，主要是後來有些變化，時間拖下來。」

謝長廷還說，郭仲熙調回去也不是被拔走，是要就任台灣日本關係協會秘書長，對他來講，位子是提升。

謝長廷表示，郭仲熙將升任台灣日本關係協會秘書長，現任秘書長是張淑玲，但她因為接受監察院調查，所以時間上有點拖延。

謝長廷表示，某媒體所報導的內容好像是郭仲熙沒做事，才被拔走，事實不是那樣的。

謝長廷還說：「（媒體報導的內容）邏輯上也不對，如果是我有問題，怎會去調副座（副代表郭仲熙）呢？完全沒那麼一回事。」

對於駐日代表處高層人事調動，謝長廷表示，他事前都知道，也有交換過意見。他說，外面報導的都不具名，與外交部正式的澄清內容不一樣，大家應該相信負責任、正式的澄清，怎麼會相信不具名人士的話？

被媒體問到如何看待駐日代表處人事調動的人選，謝長廷答說，調動的權力主要在外交部，事先他是知道的，他沒意見。他有提出他要做的事和重點，這些都有獲得同意。（編輯：林憬屏）1080122