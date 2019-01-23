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監委盼高登島開放觀光 軍方：現階段有難度

最新更新：2019/01/23 16:57

（中央社記者游凱翔台北23日電）監察委員江綺雯、方萬富19日赴隸屬於馬祖防衛指揮部的高登島視察，盼能開放觀光。馬防部政戰主任辜麗都今天說，仍在評估，不過，考量基礎設施、碼頭都需改進，現階段有困難。

根據監察院發布的新聞稿，江綺雯、方萬富18、19日視察連江縣，並前往馬祖國家風景區管理處聽取活化軍事營區的整體概況簡報。

江綺雯今天接受中央社記者訪問時指出，高登島是距離中國大陸最近的島嶼，島上只有駐軍、沒有居民，且包括水在內的物資全靠運補，官兵在高登島駐守相當辛苦。

她說，高登島具世界級軍事價值，因此連江縣政府提出希望將軍事據點活化的計畫，讓外界得以了解高登島的歷史背景，她也認同。目前全案仍在研擬中，她預計5、6月再去考察。

馬防部政戰主任辜麗都表示，連江縣政府確實有想過要對外開放高登島，目前仍在討論階段，軍方也在評估當中。她說，高登島上仍有駐軍，若要開放觀光，島上設施能否容納這麼多旅客，以及碼頭設施是否要更新，都必須評估。

辜麗都坦言，以現階段高登島的基礎設施來說，要開放有困難。

馬防部所屬的北竿高登島位於北竿的西北方，是全馬祖距離中國大陸最近的島，島上面積約1.44平方公里，島上戰地工程都是地下化的坑道。此外，高登島、亮島是目前馬祖列島中「唯二」只有駐軍，沒有居民的島嶼。（編輯：謝佳珍）1080123

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