面對中國打壓 吳釗燮籲國際社會挺台

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）針對中國對台打壓，外交部長吳釗燮接受外媒專訪，呼籲國際社會支持台灣抵抗來自北京的壓力；他也呼籲美日等國點亮台灣這座亞洲民主燈塔，例如透過在台舉辦國際宗教自由會議等。

外交部今天晚間發布新聞參考資料表示，吳釗燮日前接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）專訪，該報於22日刊登以「點亮燈塔」為題的報導指出，台灣在國際間將扮演更為重要的角色。

根據外交部提供的中譯文，有關中國對台打壓的議題，吳釗燮表示，如果國際社會不支持台灣抵抗來自中國大陸的壓力，台灣民眾將被迫要求政府做出回應。

他說，台灣民眾十分憤怒中國壓迫跨國企業在網站上不當稱台灣為中國的一部份，對於中國大陸搶走台灣5個邦交國的作法也非常反感。如果台灣民眾可以感受到國際社會的支持，台灣民眾將會了解，台灣不須採取可能引發危機的作為來回應中國。

吳釗燮表示，透過國際社會對中國軍事、經濟作為的種種批評，台灣的角色將益發重要，有越來越多國家看清中國掠奪式的貿易手段。台灣呼籲具有共同理念的國家，應共同分享民主與自由的價值；台灣也願意參與由美國、日本、澳洲所倡議的「自由開放的印度－太平洋」戰略。

同時，吳釗燮呼籲美國、日本、澳洲「點亮台灣這座亞洲民主燈塔」，例如透過在台北舉辦國際宗教自由會議等方式。同時，他也希望台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；台灣將為區域和平與穩定扮演積極角色。

有關台美關係，吳釗燮重申，不擔心台灣成為美國作為對抗中國的籌碼。美國政府持續公開支持台灣，也明確表示美台關係具有重要性，不同於美國與其他國家的關係；另外，美國近來多次派遣艦艇通過台灣海峽，展現美國阻止中國大陸對台採取軍事行動的決心。（編輯：楊玫寧）1080123