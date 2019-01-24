教宗亞洲行是否來台 外交部：續與教廷溝通

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）教宗方濟各（Pope Francis）預計11月訪問日本，對教宗這趟亞洲行是否可能納入台灣，外交部今天表示，歡迎教廷高層來訪，將持續與教廷保持溝通聯繫，盼進一步促進雙方交流。

外交部一直持續向教廷表示，希望邀請教宗訪台，對於這次教宗亞洲行是否可能納入台灣，外交部歐洲司副參事柯良叡在外交部例行新聞說明會回應表示，歡迎任何有關促進台梵交流、合作的活動，包括教廷高層來訪。外交部將持續與教廷溝通，希望促進更多交流與來訪。

對於台灣邀請教宗來訪，教廷方面的態度為何、以及是否涉及中國因素，柯良叡指出，與教廷的溝通一直是順暢、良好，包括來訪的案子也是持續保持密切聯繫。

此外， 關於教宗指派萬民福音部長費洛尼樞機主教（Cardinal Fernando Filoni）為教宗特使，來台參加3月舉行的第四屆全國聖體大會，柯良叡表示，這項訪問展現台梵之間密切的關係。

外界關注費洛尼樞機主教訪台期間是否與台灣官員會面，他說，費洛尼樞機主教訪台的行程細節仍在安排規劃中，等確定後再向外界說明。（編輯：林興盟）1080124