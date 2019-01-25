花蓮地震一起救災 總統：五三工兵群是我的戰友

（中央社記者侯姿瑩桃園25日電）農曆春節將至，總統蔡英文今天赴陸軍五三工兵群慰勉官兵時表示，去年花蓮地震後，五三工兵群與她一同搭機到當地協助救災，是她的袍澤與戰友，這份袍澤情感，她永記在心。

蔡總統今天前往慰勉位於桃園龍蟠營區的陸軍第六軍團五三工兵群。在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、陸軍司令王信龍、桃園市長鄭文燦等人陪同下，視導履帶機動橋、312DL挖土機、M3浮門橋等裝備。

總統隨後在致詞時表示，今年的春節慰問一定要到五三工兵群，因為她曾與五三工兵群的官兵一同執行保家衛國的任務。

總統說，去年2月花蓮地震發生後，五三工兵群跟她一起搭機到花蓮，秉持「救災即是作戰」的原則，投入搜救工作。在花蓮救災的戰場上，一起為災民的身家安全而奮戰，這份共同作戰的袍澤情感，她永記在心。

蔡總統表示，工兵部隊的戰力讓她印象深刻；工兵在花蓮震災的救災表現，不僅讓她引以為榮，也讓社會體會到工兵絕對是一支必須重視的兵力。

總統指出，工兵「逢山開路，遇水架橋」的精神，讓民眾體會到國軍勇於克難的堅強戰力。台灣地理條件彰顯工兵的重要性，在平時、救災任務上，工兵是主力；在戰時，工兵能讓部隊保持機動性，善用地形優勢，讓戰力完全發揮。

總統強調，國家安全沒有假期，天災更難以預測，工兵部隊的戰備任務非常沉重、非常重要。對於春節假期必須堅守崗位的官兵，總統也表示感謝。

致詞最後，總統特別提醒國防部長、總長、陸軍司令要好好照顧官兵，並表示，「五三工兵群是我的袍澤、我的戰友」，也祝賀在場大家新年快樂。（編輯：王永志）1080125

農曆春節將至，總統蔡英文（後右4）25日前往桃園龍蟠營區，慰勉陸軍第六軍團指揮部第53工兵群，視導官兵訓練實況。中央社記者徐肇昌攝 108年1月25日

農曆春節將至，總統蔡英文25日前往桃園龍蟠營區，慰勉陸軍第六軍團指揮部第53工兵群，視導官兵演練履帶機動橋。中央社記者徐肇昌攝 108年1月25日

農曆春節將至，總統蔡英文（前左2）25日前往桃園龍蟠營區，慰勉花蓮地震救災有功的陸軍第六軍團指揮部第五三工兵群，橋樑營下士林苾瀅（前左）與上兵林紫盈（前左3）致贈蔡總統手繪賀卡與電燒杯墊。中央社記者徐肇昌攝 108年1月25日

農曆春節將至，總統蔡英文（前左2）25日前往慰勉位於桃園龍蟠營區的陸軍第六軍團五三工兵群，並頒發春節加菜金。中央社記者徐肇昌攝 108年1月25日