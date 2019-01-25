美中台軍事演訓 國防部：台海情勢全程監控

（中央社記者侯姿瑩桃園25日電）兩岸昨天都進行軍事演訓，加上美國軍艦再度通過台灣海峽，外界憂台海情勢恐升高。國防部今天表示，可能是過度渲染，海軍昨天的軍力展示事前就已規劃好，台海情勢國軍全程掌握。

共機近期頻繁進出台海空域，昨天又傳出共軍出動多架軍機進行遠海長航訓練，中共軍艦也出現在台灣周邊海域。就在同一天，美艦再度派出軍艦通過台灣海峽；國防部也邀請媒體參訪海軍海上戰術偵搜大隊與南部海域偵巡艦艇遂行聯合監偵作業，並首度公開進行銳鳶無人機的飛行展示。

國防部今天舉辦五三工兵群媒體邀訪活動。對於美中台在台海周邊的軍事動作，外界憂是否升高緊張情勢，國防部發言人陳中吉受訪表示，可能是過度渲染。國軍昨天在屏東的海軍軍力展示主要是讓民眾了解國軍在農曆春節期間的戰備，之前就已規劃。

他指出，針對共軍的例行軍事訓練，中華民國國軍對於周邊相關情況都會密切掌握，並強調，國軍扮演維護國家安全、區域穩定的角色，這項立場不會改變。

對於中共軍機、軍艦頻繁出現在台海周圍，國軍是否加強戰備，陳中吉回應表示，國軍對於周邊海空情況的掌握，「每天都在做」，以確保區域和平與穩定。同時，透過媒體向國人展示國軍「平時能救災、戰時能作戰」的意志與行動。

有關媒體報導昨天中共軍機進入中華民國防空識別區時，有民眾聽到空軍戰管人員透過無線電廣播要求對方離開，並用強硬語氣說出「注意」二字，陳中吉表示，民眾聽到的聲音顯示國軍官兵對於周邊情況提高警覺，對於這種可能的威脅，依照規定實施警告，維護國家安全。

此外，對於昨天再度有美國軍艦通過台灣海峽，陳中吉說，美軍艦通過台海時，國防部相關單位保持高度警覺，全程監控、掌握狀況，確保周邊安全。（編輯：王永志）1080125