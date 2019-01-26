蔡總統：防範非洲豬瘟 做最長遠作戰準備
（中央社記者江俊亮嘉義縣26日電）總統蔡英文今天前往海巡署布袋海巡隊視察，期勉海巡人員從最嚴謹的態度、最高的防疫標準、做最長遠的作戰心理準備來防範非洲豬瘟。
蔡總統上午在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同，視察海巡署第十三（布袋）海巡隊，除慰勉海巡人員辛勞外，也針對非洲豬瘟防疫工作勉勵海巡人員，指出防疫沒有空窗期，並頒發春節加菜金。
蔡總統表示，快過年了，她特別到布袋海巡隊跟大家說聲謝謝，「大家辛苦了」，目前全國動起來、全力嚴防非洲豬瘟，政府的目標跟海巡人員的任務都是一樣的，就是要把疫情阻絕在境外，做好邊境防疫工作。
她說，為了防疫需求，政府把裁罰的金額提高，也用各種管道提醒國人，千萬不要攜帶肉品進來。但很多人不知道，豬瘟防疫網最關鍵角色，就是海巡署人員。
蔡總統指出，海巡人員不只要積極查緝走私，跟漁民溝通宣導防疫資訊，並且要守護廣大的海疆，以及救生救難工作，真的非常辛苦，台灣社會應該給海巡人員更高的感謝及敬意。
她也說，春節假期來臨，防疫沒有空窗期，海巡人員仍要排班持續執行任務，並把握3點原則：從最嚴謹的態度、最高的防疫標準，做最長遠的作戰心理準備。
布袋海巡隊長李松樵簡報指出，第十三海巡隊設於嘉義縣布袋港，職司雲林嘉義海域執法、救難、污染防治與保育等任務，巡邏範圍面積達2700平方公里，約1.4個嘉義縣面積，轄內有台灣沿海最大的沙洲外傘頂洲。
李松樵表示，自去年8月中國大陸發生非洲豬瘟疫情後，布袋海巡隊就依照海巡署政策，落實防疫教育訓練、漁民溝通宣導、全面防堵查緝等3大面向，全力防範疫情入侵，不讓海上產生漏洞及破口。
他說，為了防堵非洲豬瘟疫情入侵，布袋海巡隊要求海巡人員若發現大陸船隻越界作業，務必帶案扣留，並於12浬外完成艙間全面檢查，針對廚房、冷凍庫等設備詳加檢查，再將檢查結果註記在航行日誌備查。
李松樵強調，布袋海巡隊也規定海巡人員若登船檢查，務必攜帶防疫裝備，發現肉類及產製品，立即穿著防疫裝備，迅速封存，阻絕疫病入境；若扣留越界陸船，立即請雲林、嘉義防檢局及岸巡單位針對船舶及漁工實施消毒；封存肉製品交由防疫人員攜回銷毀。（編輯：張芷瑄）1080126