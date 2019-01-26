蔡總統：防範非洲豬瘟 做最長遠作戰準備

總統蔡英文（前左3）26日由嘉義縣長翁章梁（左）、民進黨立委蔡易餘（左2）等人陪同，視察海巡署布袋海巡隊，期勉海巡人員以最高的防疫標準與最長遠的作戰心理準備來防範非洲豬瘟。中央社記者江俊亮攝 108年1月26日

（中央社記者江俊亮嘉義縣26日電）總統蔡英文今天前往海巡署布袋海巡隊視察，期勉海巡人員從最嚴謹的態度、最高的防疫標準、做最長遠的作戰心理準備來防範非洲豬瘟。

蔡總統上午在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同，視察海巡署第十三（布袋）海巡隊，除慰勉海巡人員辛勞外，也針對非洲豬瘟防疫工作勉勵海巡人員，指出防疫沒有空窗期，並頒發春節加菜金。

蔡總統表示，快過年了，她特別到布袋海巡隊跟大家說聲謝謝，「大家辛苦了」，目前全國動起來、全力嚴防非洲豬瘟，政府的目標跟海巡人員的任務都是一樣的，就是要把疫情阻絕在境外，做好邊境防疫工作。

她說，為了防疫需求，政府把裁罰的金額提高，也用各種管道提醒國人，千萬不要攜帶肉品進來。但很多人不知道，豬瘟防疫網最關鍵角色，就是海巡署人員。

蔡總統指出，海巡人員不只要積極查緝走私，跟漁民溝通宣導防疫資訊，並且要守護廣大的海疆，以及救生救難工作，真的非常辛苦，台灣社會應該給海巡人員更高的感謝及敬意。

她也說，春節假期來臨，防疫沒有空窗期，海巡人員仍要排班持續執行任務，並把握3點原則：從最嚴謹的態度、最高的防疫標準，做最長遠的作戰心理準備。

布袋海巡隊長李松樵簡報指出，第十三海巡隊設於嘉義縣布袋港，職司雲林嘉義海域執法、救難、污染防治與保育等任務，巡邏範圍面積達2700平方公里，約1.4個嘉義縣面積，轄內有台灣沿海最大的沙洲外傘頂洲。

李松樵表示，自去年8月中國大陸發生非洲豬瘟疫情後，布袋海巡隊就依照海巡署政策，落實防疫教育訓練、漁民溝通宣導、全面防堵查緝等3大面向，全力防範疫情入侵，不讓海上產生漏洞及破口。

他說，為了防堵非洲豬瘟疫情入侵，布袋海巡隊要求海巡人員若發現大陸船隻越界作業，務必帶案扣留，並於12浬外完成艙間全面檢查，針對廚房、冷凍庫等設備詳加檢查，再將檢查結果註記在航行日誌備查。

李松樵強調，布袋海巡隊也規定海巡人員若登船檢查，務必攜帶防疫裝備，發現肉類及產製品，立即穿著防疫裝備，迅速封存，阻絕疫病入境；若扣留越界陸船，立即請雲林、嘉義防檢局及岸巡單位針對船舶及漁工實施消毒；封存肉製品交由防疫人員攜回銷毀。（編輯：張芷瑄）1080126

總統蔡英文（前右2）26日視察海巡署布袋海巡隊，由布袋海巡隊長李松樵（前右）進行簡報，並陪同蔡總統巡視布袋港區。中央社記者江俊亮攝 108年1月26日