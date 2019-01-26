程美華接國民黨文傳會代主委 黨務人士：強化網路聲量

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨文傳會副主委兼新媒體部主任程美華今天表示，有被告知要代理文傳會主委一職，但正式人事訊息以黨中央發布為準。黨務人士分析，這項人事當然與總統選舉有關，國民黨主席吳敦義希望強化在網路上的聲量。

前國民黨文傳會主委李明賢為全力投入台北市議員選舉，於去年7月1日請辭生效後，國民黨文傳會主委懸缺至今，由副主委唐德明代理。日前國民黨主席吳敦義曾有意要國民黨立委許淑華接任主委，但許淑華以準備立委連任為由婉拒，吳也表示尊重。

程美華今天接受中央社記者訪問時，證實有被告知要代理文傳會主委一職，但正式的相關人事訊息以黨中央正式發布為準。她說，她最大的任務就是把工作做好，重新打造國民黨，以及國民黨當然的代言人、黨主席吳敦義的形象，拿出績效。哪個職務對她來說，都不過只是個職稱。

對於如何重新打造國民黨的形象，程美華說，目前有規劃在農曆年後推出「黨主席直播」，但直播只是推動宣傳國民黨核心價值、政策的工具，不會是她主要使用的傳播工具，等有確切的規劃內容，會再向大家報告。

黨務人士分析，吳敦義找上程美華當然與總統選舉有關。吳敦義目前在新媒體、網路聲量上，明顯弱於前新北市長朱立倫，及其他可能參選總統初選的對手，因此吳想要補強這一塊，就從業界挖角，看能否幫助他在網路上創造與對手有分庭抗禮的機會。

黨務人士表示，但是從蔡政府的內閣最近開始頻頻直播，被指朝向網紅化來看，光是找有經驗的人來幫忙是不夠的，最重要的還是內容是否有梗、有新意，能讓網民接受，且吳敦義自己也要有所改變，不要老講官話，否則將變成東施效顰。

程美華過去在ETtoday擔任資深協理，專門從事數據分析，包括網站流量、新聞流量、社群媒體表現綜合分析等，她也把專長應用在經營國民黨的粉絲專頁上。（編輯：蘇龍麒）1080126