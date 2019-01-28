部會首長瘋直播 Kolas：當網紅也要有料

（中央社記者余祥台北28日電）部會首長近來頻頻開直播，被視為在搶當網紅，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天接受網路直播節目訪問時說，網紅不是負面名詞，部會首長成為網紅並沒有不好，重點是推廣的政策是否有料。

Kolas今天中午接受Yahoo TV「彭博士觀風向」網路直播節目專訪，分享行政院長蘇貞昌上任後，積極推動網路行銷。

Kolas說，蘇院長雖然年紀相對年長，可是對於新媒體、社群網路等新的溝通方式接受度很高，讓幕僚群有很大的空間，去嘗試跟新世代溝通。

至於近期部會首長頻直播，引發政治人物網紅化的討論．Kolas說，網紅不是負面名詞，部會首長成為網紅也沒有不好，重點是政策有沒有料、解釋的內容有沒有對味。

Kolas說，各部會嘗試把有料的政策運用不同的管道說明，包括懶人包、影片、圖卡也都是可選擇的方式，行政院沒有逼首長當網紅，但看到很多部會首長一改過去躲在新聞稿後面的作法，勇敢面對媒體，很值得鼓勵。

有人把發言人工作形容成化妝師，Kolas不認同，她認為發言人無需為政府擦脂抹粉，更像是翻譯機的角色，把艱澀的政策用淺顯易懂的方式告訴民眾，且發言人專為政府解釋政策和立場，不能有個人意見。

Kolas也分享發言人的一天，她每天早上5點多就起床，蒐集輿情，並跟院長開晨會，定調某些爭議政策的回應方向，還要跟著院長到處跑，幾乎有院長的地方她都在，直到晚上11點後睡覺。

主持人問前行政院長賴清德跟蘇貞昌有何不同，Kolas回說，賴院長講話之前都要撥頭髮，蘇院長則是摸摸頭皮，兩人在決策或管理風格上都有很多不同。

針對近日時事包括勞保破產、景氣不好、物價上漲、春節疏運狀況、政府禁用華為手機等，主持人現場提問，Kolas也立即一一回應。

談到原住民的春節怎麼過，Kolas說，她們的節慶其實是在夏天豐年祭，而春節因為大家都放假會回到部落，很多族人就會選擇在春節結婚。

主持人也準備幾道過年時最擾人的問題，請Kolas快問快答，Kolas展現風趣的一面，被問到什麼時候結婚，Kolas答有緣的時候，至於薪水多少，Kolas說，剛剛好，什麼時候生孩子，Kolas回晚上有空的時候。

Kolas還在節目上爆料自己以前當主播時曾播報過氣象，更現場播報了一段，被主持人稱讚十分專業。（編輯：趙蔚蘭）1080128