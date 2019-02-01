守護台灣安全 總統向軍警消海巡四天王致敬

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北1日電）年關近，國防部今天發表由軍聞社拍攝的「四大天王」形象短片，總統蔡英文在影片中表示，警察、消防、海巡是國軍平時的夥伴、戰時的袍澤，國家需要四大天王攜手並肩、共同打拚。

農曆新年將至，國防部臉書粉絲團「國防部發言人」發表由軍事新聞通訊社拍攝的「四大天王」短片，片中旁白介紹，四大天王分別是國軍、警察、消防及海巡，雖然身上的制服、面對的挑戰及工作的崗位都不一樣，卻堅持一樣的理想、擁有一樣的信念，就是讓百姓安心。

蔡總統在影片中也表示，警察、消防及海巡，是國軍平時的夥伴、戰時的袍澤，國家需要四大天王攜手並肩、共同打拚，而國防部、退輔會也要比照現役軍人，全力照顧夥伴及袍澤（警消及海巡）。

影片最後的字幕顯示，國軍轄下醫院、輔導會榮醫、榮家，未來將對警、消及海巡3類現退役人員，比照現役、退役軍人優惠標準。包括就醫門、急診免收掛號費、住院病床順序優先、自費入住護理之家優待、自費健檢優待、自費入住榮家優待、順序優先、補助健保部分負擔。

此外蔡總統今天也在臉書發文表示，在台灣每個角落，我們的四大天王依然堅守崗位，讓大家可以安心返鄉與家人團聚。國軍、警察、消防、海巡就是守護家園不可或缺的四大天王，「讓我們一起向四大天王致敬」。

行政院長蘇貞昌昨天也宣布，警、消及海巡人員醫療比照軍人，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，政府將補助到全國各醫院就醫的部分負擔，年經費新台幣1.9億元。（編輯：李信寬）1080201