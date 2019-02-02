過年美食當前 蘇嘉全教3招身材不走樣

立法院長蘇嘉全2日在臉書PO上影片，教大家3招訓練核心肌群，過年吃美食身材也不走樣。（圖取自www.facebook.com/speakersujiachyuan）

（中央社記者劉麗榮台北2日電）春節年假啟動，立法院長蘇嘉全今天在臉書PO上影片，教大家3招訓練核心肌群，過年吃美食身材也不走樣，已吸引近5000人次觀看。

蘇嘉全說，自從擔任院長以來，他必須經常長時間主持議事，10幾個小時的會議結束後，腰部往往會酸痛到無法站直。去年開始有朋友推薦可以規劃健身鍛鍊，經過1年多的重量訓練之後，確實大幅改善腰部酸痛的症狀，讓他能夠從容面對大量法案的審議。

農曆春節到來，蘇嘉全說，大家一定都非常期待豐盛可口的年菜佳餚，美食當前，身材就容易失守，他親身示範幾項簡單的健身動作，包括登山者、卷腹運動和徒手深蹲。

蘇嘉全說，登山者活動是訓練核心肌群及手臂，雙手與肩同寬撐地，膝蓋往手肘靠近，膝蓋往前時吐氣，往後時吸氣；卷腹運動只要鋪個墊子就可以做，主要是防止吃太多，肚子變大；徒手深蹲則是訓練大腿、臀部。

他說，過年享用美食，大快朵頤之際也要記得捍衛肌群，每天做的話，可以讓身體更健康，身材不走樣，祝福民眾用挺直的腰桿與強健的體魄，迎接全新的一年。（編輯：楊凱翔）1080202