卓榮泰羅文嘉打電玩 挑戰團結做菜卻燒掉廚房

（中央社記者顧荃台北4日電）民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉日前體驗電玩遊戲「煮過頭」，這是一款需要靠團結合作來做菜的遊戲，但兩人手忙腳亂，不小心鍋子燒了、廚房還起火，現場笑聲不斷。

卓榮泰與羅文嘉日前在民進黨發言人何孟樺與年輕黨工楊立的教學下，體驗「煮過頭（overcook）」電玩遊戲。何孟樺說，這是一款培養默契與團結的遊戲，4人扮演廚師，分別負責切菜、煮菜、上菜、洗碗，以回應客人的點餐需求。

4人一開始先挑戰做簡單的洋蔥湯，卓榮泰與羅文嘉操作起電玩遊戲手忙腳亂，一會兒放錯食材，一會兒迷路在原地打轉，得靠何孟樺與楊立趕緊呼喊分配工作，把兩人拉回來。

羅文嘉原本自信滿滿，「我只負責拿食材，還滿容易的耶」，但過了一會發現畫面上找不到自己的角色在哪裡，喃喃自語「我在迷路，我不見了」。

卓榮泰不時吐槽「秘書長（羅文嘉）我看你比較喜歡我的位子，一直走過來我這裡幹什麼？」何孟樺趕緊大喊「團隊合作、團隊合作」。

到了第2關難度提升，得同時製作洋蔥湯與番茄湯，廚房更加忙亂，羅文嘉不時狐疑地說「我沒事做，現在可以做什麼？」而被分配到洗盤子跟上菜、來回兩頭跑的卓榮泰則抱怨「我的動線好長」。結果在一陣混亂中，4人沒注意到爐上的湯煮了太久而燒焦，還引起小火災。

卓榮泰笑說，這就是團隊合作，「有時候他很忙，有時候我沒事做，我就去觀察他在忙什麼」，如果他知道團隊裡每個人在做什麼、有誰需要幫忙，這就是團隊的精神。

卓榮泰也打趣說，這告訴大家，過年的時候要平安，所有的菜要煮熟了才能吃。過年多是大魚大肉，他則喜歡吃青菜，把青椒、黃椒、紅椒加上綠色和白色的花椰菜一起煮，就是多彩漂亮又健康清爽的一道菜。新的這一年是豬年，希望台灣的豬、所有台灣人都平安健康，是一個豐收、無爭無慮的一年。

羅文嘉則笑說，他每次看兒子玩電玩，都阻止兒子，認為一直玩不好，「可是我自己玩了覺得還不錯」。他感性的說，祝福大家都能珍惜與家人相處的時間，過年有最長的時間可以跟家人在一起，希望大家能享受這樣的幸福。（編輯：謝佳珍）1080204