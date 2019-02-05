這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
NFL愛國者摘冠 傳奇四分衛布雷迪6奪超級盃
運動

NFL愛國者摘冠 傳奇四分衛布雷迪6奪超級盃

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

文化就是力量 BTS效應席捲全球成韓流新動力
娛樂

文化就是力量 BTS效應席捲全球成韓流新動力

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
大年初一走春車潮湧現 國道上午北部南下路段塞
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統初一發福袋 逾千民眾排隊搶領

最新更新：2019/02/05 12:29

（中央社記者江明晏台北5日電）大年初一，總統蔡英文今天上午抵達台北市覺修宮上香、發福袋，由民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇等陪同參拜，廟方人員估計，現場至少有上千民眾排隊領取福袋。

大年初一至初四，總統蔡英文將走訪台北、新北、桃竹、雲嘉南、高屏等廟宇，並發放「祝福滿滿」新年福袋。

蔡總統今天上午10時許抵達台北市覺修宮，許多民眾紛紛大喊「總統好」，蔡總統也率領民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇、立法委員何志偉等人一同上香參拜。

隨後蔡總統在廟裡發放福袋，並向領取福袋的民眾握手，表達恭賀與祝福，領到福袋民眾的開心之情溢於言表，許多民眾都對總統喊「加油」，表達支持；民眾大排長龍向總統領取福袋，希望在大年初一討個吉利

廟方人員估計，現場至少有1200位民眾排隊搶領福袋，排隊人龍綿延至延平北路，至少有300公尺長，搶得頭香的民眾在早上7點前就來排隊，蔡總統約在10時30分左右結束行程離去，至少發出約800個紅包福袋，剩下的民眾仍可排隊領取「總統級福袋」。

根據總統臉書公布的行程，2月5日大年初一，總統將從台北市覺修宮出發，接著到指南宮，下午到新北市義天宮、桃園市三元宮，再轉往新竹市香山財神廟發福袋。

覺修宮歷年都吸引不少政治人物來此參拜，廟方人員指出，台北市長柯文哲、中央銀行前總裁彭淮南今天也都到此上香祈福並發放福袋。（編輯：黃國倫）1080205

地機族