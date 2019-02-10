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日本關西僑界成立急難救助協會 打造海外安全網

最新更新：2019/02/10 17:46
日本關西地區僑界急難救助協會9日成立，僑委會委員長吳新興（前排右3）、協會會長魏禧之（前排右4）等人出席。（僑委會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年2月10日
日本關西地區僑界急難救助協會9日成立，僑委會委員長吳新興（前排右3）、協會會長魏禧之（前排右4）等人出席。（僑委會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年2月10日

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）日本關西僑界急難救助協會9日成立。僑委會委員長吳新興表示，僑委會結合海外僑胞的力量，在全世界建構急難救助安全體系，未來到關西旅遊的台灣旅客若遭遇急難，可尋求協助。

僑務委員會發布新聞稿表示，日本關西地區僑界急難救助協會9日成立，委員長吳新興親赴大阪參加成立大會。僑委會自民國106年以來，已協助僑界在全球30個國家、64個城市成立急難救助協會，形成保護海外台灣民眾、僑胞的「安全網」，協助赴海外旅遊與度假打工的國人；日本關西僑界成立的急難救助協會是第65個。

吳新興於成立大會致詞時表示，僑委會結合海外僑胞的力量，在全世界建構急難救助安全體系；未來來自台灣的旅客到日本關西旅遊，若遭遇急難，可尋求協會協助。

協會會長魏禧之表示，日本關西地區僑界急難救助協會是由各僑團推派代表組成；未來協會將配合駐處協助處理國人急難救助案件，他期盼僑界一起努力。

出席成立大會的人士包括駐大阪辦事處處長李世丙、日本中華聯合總會會長新垣旬子等人。（編輯：楊玫寧）1080210

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