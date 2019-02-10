外交部：台旅客法蘭克福機場仍可自動通關

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）傳出台灣在德國法蘭克福機場享有自動通關待遇的圖示遭塗銷，外交部今天表示，經駐處了解，德方將陸續調整機場看板上各國標示的方式，現階段台灣護照持有者在法蘭克福機場仍享有出境快速通關的待遇。

外交部日前表示，台灣自2018年夏天起納入德國法蘭克福機場、慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，持台灣有效護照者在該機場指定的查驗機，可享有自動化通關出境的待遇。

不過，媒體今天報導，有網友指出，法蘭克福機場有關享有自動化通關國家的標示已將台灣國旗塗銷。

外交部發言人李憲章對中央社記者表示，經駐法蘭克福辦事處聯繫德國聯邦警察局法蘭克福機場分處獲告，德方提供台灣護照查驗快速通關的測試階段，已於去年底暫告一段落。在過渡期間，德方將陸續調整機場看板上各國標示的方式。

他指出，駐處另洽德方後獲告知，現階段台灣護照持有人在法蘭克福機場仍享有出境快速通關便捷的待遇，執行細節尚待進一步確認。駐處也將就過渡期間如何在機場適當標示台灣持續協調德方，以利台灣旅客辨識。

另外，李憲章說，台灣旅客在慕尼黑機場享有自動化通關出境的待遇不受影響。（編輯：謝佳珍）1080210