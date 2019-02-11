蔡總統：台商製造變台灣製造 避免貿易制裁波及

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天出席台商春節聯誼活動指出，因應全球經貿局勢變化，上任以來一直朝3方向積極努力；她說，將「台商製造」轉變成「台灣製造」，可避免受到貿易制裁或報復波及。

蔡總統今天出席在圓山大飯店舉行的「2019大陸台商春節聯誼活動」，陸委會主委陳明通、海基會董事長張小月、海基會副董事長姚人多等人陪同。

蔡總統說，2019年台灣面對很多經濟上挑戰。全球經濟成長的趨緩以及美中貿易衝突的變數，都對台灣出口、經濟成長以及產業環境，造成一定程度影響；但是經濟挑戰也是轉型升級的契機，政府有信心和大家共同克服困難，為台灣經濟打開一條活路。

蔡總統指出，為了因應全球經貿局勢變化，她上任以來，一直朝3個方向努力，包括，擴大內需，尋找新的成長動能；全力協助台商回台投資，提升產業競爭力；行銷台灣，全球布局。

她強調，因應全球經濟及美中貿易新情勢，對台商來說，最有效、也最可靠的方式，就是把生產基地移回台灣。換句話說，要將「台商製造」轉變成「台灣製造」，台商的事業就可以有效避免受到貿易制裁或報復的波及。

總統蔡英文11日在台北圓山飯店，出席2019大陸台商春節聯誼活動，向與會來賓致詞賀新春。中央社記者徐肇昌攝 108年2月11日

蔡總統認為，具有未來性的投資及製造，包括人工智慧、物聯網技術、工業4.0等等，廉價勞動及資源成本，已經不再是廠商生產的唯一考量因素。她重申，「現在就是台商回台投資的最好機會。台商朋友們，政府張開雙臂歡迎各位回來投資。」

她說，今年開始，政府提出「歡迎台商回台投資行動方案」，就是要以企業需求為導向，提供客製化的單一窗口服務；整合土地、水電、人力、稅務、以及資金等政策措施，來幫大家排除投資障礙；特別是近幾年企業一直憂慮的「五缺」問題，政府有決心、也有能力面對解決，請台商朋友放心。

蔡總統指出，台灣是高度開放的海島經濟，出口仍將是未來經濟成長重要動能之一，所以，要加倍行銷台灣，更加的擦亮「台灣製造」的招牌；同時，要將「美麗的台灣」推銷給世界各地的朋友，讓台灣成為各國人民出國旅遊的首選，引進經濟的活水。

她說，這2年多來，政府全力推動「新南向政策」，為加強全球佈局跨出了關鍵一步；近來各國積極推動和印太國家的合作，也印證了這個遠見。今後政府會採取更積極作為，發展和新南向國家的經濟策略夥伴關係，並協助廠商加速進行佈局。

她相信，只要政府跟業者充分合作，善用中、大型台商在區域分工的整合能力、以及全球布局能量，再加上中小企業的活力，台灣一定有能力展開全新的經濟戰略布局。（編輯：林沂鋒）1080211