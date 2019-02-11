王金平：一定選總統 3月宣布[影]

前立法院長、國民黨立委王金平11日更明確表示他一定選總統，時間一到他就會宣布，應該是3月。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北11日電）才表示宣布參選總統的時間不出一個月，且宣布時間已決定的前立法院長、國民黨立委王金平，今天更明確表示，他一定選，時間一到他就會宣布，應該是3月。

對於是否參選總統，王金平日前曾表示隨著因緣走，他今天在接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時，主持人黃光芹詢問是否要參選總統，王金平明確的表示，是，一定選。是否因緣俱足，王金平則說，時間就是最後的因緣考量，所以時間一到，他就宣布，應該會在3月。

談起參選的理念，王金平表示，就是一定要讓國家、人民的利益，都超越黨派之上；此外，他的當選也一定要台灣能夠贏，贏才能夠為人民的生活帶來改善與安定。

王金平也說，他參選最重要的目的，要做3件事，包括在國內取得團結，化解對立與衝突，以及要追求國家的安全，最終就是要拚經濟，讓人民過好生活。

談到兩岸，王金平表示，兩岸有統、獨、維持現狀這3個選項，但現在統不了也獨不了，維持現狀的九二共識則不被民進黨接受，因此台灣將何去何從；中國大陸要的是一中原則，美國要的是一中政策，要如何在這2個大國之間取得平衡，這就是未來要思考的基礎。

王金平指出，要什麼共識都沒有關係，一定要國內先取得共識，如果他當選總統，會邀集國內各界，誠心誠意的共同討論，提出一個共同的見解或意見，「才能夠跟對岸來談，也才能夠在世界產生良好的往來。」（編輯：鄭雪文）1080211