國民黨總統初選全民調可能性低 朱立倫：尊重

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨總統初選機制未定，國民黨文傳會代理主委程美華今天指全民調可能性微乎其微。曾主張全民調的前新北市長朱立倫說，只要公平、公正，推出能勝選的候選人，都予以尊重。

國民黨今天召開中常會，程美華轉述，會中討論到總統初選機制，中常委江碩平、蔣根煌、李昭平、范成連等人發言指出，總統初選一定納入黨員投票；程美華並透露，「全民調的可能性微乎其微，會維持既有黨章制度進行。」

朱立倫工作室回應說，只要初選機制公平、公正，符合人民期待，推出能勝選的候選人，朱立倫都尊重。

國民黨立委林為洲表示，回顧九合一選舉，縣市長候選人都是透過全民調產生，而多數候選人也都希望採取全民調，就不用動員黨員、請客吃飯，以及減少觸犯選罷法的疑慮，他並質疑，當時就是黨主席親自拍板九合一採全民調，既然2018年可以全民調，2020年為什麼不行。

國民黨立委柯志恩也說，不懂為何黨中央認為全民調可能性微乎其微，雖然黨章有7成民調、3成黨員投票的規定，但過去也都是由候選人自己協調決定要用什麼方式初選，目前還沒開始協調，黨中央就認定全民調不可能，有點過於先入為主。

柯志恩表示，她支持全民調，但若是黨中央決定要回歸到黨章規定的制度也可以，但就得訂定黨員入黨時間的限制，避免被詬病的人頭黨員問題。

國民黨立委林奕華認為，黨中央最重要的就是應儘速確定初選機制、時程，之後就由有意參選者協商初選模式，最終還是以協調結果為主，否則一直做這種討論只會造成內耗，外界觀感也不佳。

朱立倫系統的新北市議員葉元之說，過去國民黨的慣例的確是黨員投票占3成、民調占7成，但近年縣市長初選、議員初選，都沒有黨員投票，而是採用全民調。

他說，目前選罷法已將黨內初選納入規範，如果代繳黨費、提供交通工具，都可能被視為賄選，所以大多數政黨都不採黨員投票。他認為，總統初選採全民調比較能夠接近民意。

朱立倫系統的新北市議員江怡臻說，民進黨目前已經展開接班團隊布局、大幅年輕化，國民黨卻還卡在初選期程、各行其是。她認為，總統選戰的時間不站在國民黨這邊，初選應該越早越好，不要拖過4、5月，她也傾向全民調產生總統參選人。（編輯：林興盟）1080213