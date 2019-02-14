蘇揆15日施政報告 朝野立委備戰

立法院第9屆第7會期將在15日開議，開議當天新任行政院長蘇貞昌將到立法院，做上任後首次施政方針及施政報告並答覆質詢。（中央社檔案照片）

（中央社台北14日電）行政院長蘇貞昌明天將到立法院提出施政方針及施政報告並備質詢。國民黨團今天說，會展現在野黨監督的態度與立場；民進黨團則說，見招拆招，要讓蘇貞昌順利上台報告。

立法院第9屆第7會期將在15日開議，開議當天新任行政院長蘇貞昌將到立法院，做上任後首次施政方針及施政報告並答覆質詢。

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，明天的總質詢，國民黨團會展現在野黨監督的態度與立場；雖然現在屬於過年期間，但在野黨是沒有在過年的。

至於明天是否會讓蘇貞昌順利上台，江啟臣語帶保留的說，明天會召開黨團大會討論，視狀況而定。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，民進黨是執政黨也是國會多數黨，明天會「見招拆招、看事辦事」，按照程序走，讓蘇貞昌順利上台報告。

李俊俋表示，黨團今天下午已發出甲級動員的開會通知，明天早上將召開黨團會議，對於優先法案部分進行確認，例如酒駕、虐童、罷工等，但最後為何要等討論確認。

時代力量立法院黨團總召徐永明指出，時代力量一向主張蘇貞昌能儘早到立法院報告施政方針，期待明天的質詢能順利進行，並進一步了解蘇貞昌在勞動政策、能源政策、兩岸關係及轉型正義等議題上，更具體的方向是什麼；至於時代力量黨團本會期的優先法案，預計明天上午舉行記者會公布。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，明天立法院新會期開議日議程，黨團的立場就是主張「照程序走」，不會有杯葛的動作。

他表示，希望未來這一年，政府施政能夠在民生問題上多著力，特別是促進經濟成長、排除企業投資「五缺」障礙，以及妥善處理包括罷工、虐童、酒駕在內等社會高度關切的問題；至於兩岸及外交，希望能夠往好的方向發展，讓台灣有更好的機會與發展空間。（編輯：王永志）1080214