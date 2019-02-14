立院公益音樂會15日登場 捐款5兒福團體

立法院長蘇嘉全14日臉書粉絲專頁發文預告，立法院15日將舉辦新春團拜公益音樂晚會，邀請朝野各黨團立委同台，展現拿手的歌曲與音樂才藝，一起為孩子唱出愛與關懷，並感謝捐款給5個兒福公益團體的人士，活動全程也將透過國會頻道直播。（摘自蘇嘉全臉書粉絲專頁）中央社記者范正祥傳真 108年2月14日

（中央社記者范正祥台北14日電）立法院明天將舉辦新春團拜公益音樂晚會，包括正副院長在內多名立委將上台飆歌表演音樂才藝，一起為孩子唱出愛與關懷，並將感謝捐款給5個兒福公益團體的人士，活動全程會透過國會頻道直播。

15日晚間6時在立法院議場前廣場進行的新春團拜公益音樂晚會，立法院長蘇嘉全和行政院長蘇貞昌都將出席，兩院副院長蔡其昌、陳其邁也將合唱表演。

根據晚會流程表，國民黨團將由委吳志揚、陳宜民登台表演，親民黨團由立委李鴻鈞代表，民進黨團派出立委林靜儀、鍾佳濱、李俊俋、鍾孔炤、蘇震清，時代力量黨團由本身就是閃靈樂團主唱、立委林昶佐開唱，最後壓軸由蘇嘉全表演。

蘇嘉全今天在臉書粉絲專頁發文表示，立法院新會期正式開跑，今年的新春團拜公益音樂晚會將在明天開議日登場，近來頻頻發生虐兒事件，讓人感到不捨，這次公益音樂晚會的主題特別訂定為「關懷受虐兒少」，並邀請朝野各黨團立委同台，參與的立委都會展現拿手的歌曲與音樂才藝，一起為孩子唱出愛與關懷。

他說，由於社會各界都希望能共襄盛舉表示關心，盼能藉此機會捐款給兒福公益團體，令人感動，因此也將在晚會上謝謝這幾位充滿愛心的朋友，盼拋磚引玉讓更多人能關心保護兒少的權益。

蘇嘉全指出，5個受贈單位包括兒童福利聯盟、早產兒基金會、罕見疾病基金會、靖娟兒童文教基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會。

蘇嘉全表示，立法院新春團拜公益音樂晚會活動全程將透過國會頻道及他的臉書專頁直播，希望吸引更多國人一起關注弱勢權益，也讓人民看見新國會不斷改造革新，盡心盡力肩負起立法監督的職責之外，永遠都還能做的更多。（編輯：蘇龍麒）1080214