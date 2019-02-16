歌聲取代罵聲 蘇嘉全推動國會首場公益音樂會

（中央社記者溫貴香台北16日電）立法院首次開放搭建舞台舉辦公益音樂會，朝野立委不同於在國會殿堂的唇槍舌戰、潑水翻桌，這回拚歌藝也拚公益，讓歌聲取代了罵聲，國會新風貌，議長蘇嘉全是重要推手。

立法院開議第一天，晚間舉辦新春團拜兼公益音樂會，以往開議首日多半上演在野黨霸占主席台，不讓行政院長進行施政方針報告的戲碼，大部分媒體都會以「立院空轉」為開議日下註解。

這個會期開議首日不一樣，儘管在野黨在議場內有舉牌有抗議，但朝野立委都各自在總質詢的問政實質面下功夫，問政不馬虎。晚上朝野立委則同台飆歌、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全俗稱大小S同台，象徵行政與立法一同新春團拜，企業界與兒少等相關社福團體共襄盛舉，議場廣場前擠滿人。

中國國民黨團書記長吳志揚專業級薩克斯風演奏，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞分別唱國語版與日語版的「愛你一萬年」，民進黨立委鍾佳濱、林靜儀的男女對唱令人眼睛為之一亮。吳志揚還自掏腰包捐款新台幣5000元拋磚引玉令人印象深刻。

立法院人士表示，一直以來，立法院總是代表著對立、衝突的象徵，這樣的社會形象已經深植人心，立法院長蘇嘉全曾在多個場合中表示，二、三十年前當立委時，立法院就經常發生打架衝突，事隔多年，重返立法院並擔任院長，朝野還是經常一言不合就謾罵推擠。

蘇嘉全經常思考如何化解這種朝野過多的對立，公益活動應是朝野間都能接受的交集，以往立法院舉辦新春團拜，都在九樓大禮堂，各黨委員互道恭喜，年年如此，了無新意。

蘇嘉全也曾想過立法院休會期間，在議場前舉辦音樂會，不過，休會期間，立委要各自跑行程，時間很難喬，但這個想法一直放在蘇嘉全心中。

幕僚表示，以往立法院的活動都是邀請院外的表演團體擔任演出嘉賓，但蘇嘉全認為，立法委員就是最好的演出人選，而且立法院不能募款，因此在媒合的角色上籌辦這場公益活動，一來幫助弱勢從事公益、二來促進朝野和諧，為行政與立法兩院打下好的溝通基礎。

立法院人士表示，籌備期間，蘇嘉全積極與各黨團溝通，導入關懷受虐兒少的社會議題，媒合企業界共同捐助新台幣100萬給予相關的社福團體，曾帶領屏東縣與農委會，成功推動許多農漁產品行銷的蘇嘉全，新國會就是他正在推銷的產品，希望能夠改變民眾對於立法院既定的刻板印象。

幕僚說，新春團拜公益音樂會，全程透過國會頻道直播，彷彿一場小型演唱會，讓民眾看見立委們問政之外的另一面，也賦予國會在監督立法之外的更多功能性，更讓民眾看見蘇嘉全的歌路雖老派，但創意不老。（編輯：趙蔚蘭）1080216