虐童重罰 立委提案凌虐定義比照陸海空軍刑法

（中央社記者蘇龍麒台北16日電）虐童事件引發民眾關注，立法院內也有不少立委提案修法，無黨籍立委趙正宇提案，希望「凌虐」定義比照陸海空軍刑法，民進黨立委周春米也表示支持。

現行的刑法第286條規定，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑。外界普遍認為刑度不夠重。

行政院去年就提出刑法修正草案，將虐童者處以6個月以上、5年以下有期徒刑，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。親民黨立委陳怡潔也有類似的提案。

時代力量立法院黨團則提案，將虐童者處1年以上、7年以下有期徒刑，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上有期徒刑。

國民黨立委林奕華則說，將提案修法增訂對配偶施暴及父母、監護人或實際照顧人對幼童施暴，加重其刑責，若致死甚至可處死刑，並「不得假釋」。

她也呼籲，應即刻修補社會安全網漏洞、強化婦幼保護機制，並提高相關刑責，避免此類悲劇再度發生，確保家長擁有安心的嬰幼兒托育環境。

趙正宇則有不同的看法，他認為，目前提案修法大多是將刑度提高，但如果不先釐清「凌虐」的定義，即使修成唯一死刑，也會因為行為人的行為不符合法律構成要件，而無法適用相關法規。

趙正宇表示，依照目前司法實務的見解，刑法第286條處罰的凌虐行為或類似行為，態樣包括積極性的毆打、燒烤、綑綁身體，或消極性的食不使飽、病不使醫、傷不使療等，「具有時間與行為持續性地積極或消極不人道對待」，是構成凌虐與否的關鍵。

趙正宇指出，參考陸海空軍刑法第44條規定，提出修法版本明訂「凌虐」定義，即只要是將違反人道的行為加諸於人者，不論採何種方式、頻率，都屬於凌虐行為，以確實保障兒童及少年之生命身體健康。

曾經擔任法官、律師的周春米說，被害人是兒童，本來就刑責就會加重1/2，但目前的問題是，很多凌虐不是一次傷害，是長期造成的結果，且凌虐的定義上，是不是跟傳統家庭的管教上，要有所區隔。

她認為，凌虐的定義可以參考陸海空軍刑法的規定。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，虐童修法有人主張兒童年齡從16歲提高到18歲，以及增加對托兒所或幼稚園虐童的罰款，這些大多沒有其他意見。（編輯：楊凱翔）1080216