綠優先法案逾百案 振興經濟因應中美貿易戰

（中央社記者溫貴香台北16日電）行政立法協調會報18日舉行，民進黨團總召柯建銘今天表示，初步彙整重大優先法案逾百案，因應中美貿易戰，將立法強化境外資金回台誘因，引導投資關鍵產業及基礎設施。

柯建銘晚間受訪表示，18日中午將召開行政立法協調會報，由他與行政院副院長陳其邁共同主持，可望敲定第9屆第7會期優先審議的重大法案，初步彙整後，重要優先法案共計130多案，其中最優先法案包括法官法、政治檔案法、國際金融業務條例等40多案、一般優先法案40多案、組織改造法案約48案。

他表示，最優先法案分4類，因應中美貿易戰分振興經濟強台措施，財政部研擬海外資金匯回管理運用及課稅條例草案（名稱暫定），強化境外資金回台誘因措施，引導關鍵產業及基礎設施；研議攸關延長現行租稅優惠條文10年期的規定、提高研發投資抵減率、增訂人力培育投資抵減等產業創新條例部分條文修正草案等。

因應中美關係的保台措施、登陸管制，柯建銘說，包括修正兩岸人民關係條例草案，退離職公務員赴陸管制期間修正為最短3年、增訂申報機制並限制領有居住證者參選機敏公職權利等。

第二類攸關振興經濟、輕稅減政，柯建銘說，修正農產品生產及驗證管理法修正草案，增訂農產品經營者溯源錄制度等，修正工廠管理輔導法部分條文修正草案，針對農地工廠建立輔導納管制度等。

輕稅減政的相關修法包括貨物稅條例修正草案，因應空污法要求的大貨車汰舊換新，每輛定額減徵貨物稅由新台幣5萬元提高為40萬元，400萬元以下大貨車均可退稅；另鼓勵家電用品汰舊換新，每件退稅2000元。

第三類攸關改革發展修法案，與虐童等兒童少年福利權益有關包括修正教師法，完善不適任教師的處理機制；修正刑法第286條處罰凌虐幼童致死、致重傷的加種結果犯。

提高酒駕刑度，將修正道路交通管理處罰條例部分條文，提高酒駕、拒測及累犯罰鍰，嚇阻酒駕行為。

杜絕境外勢力介入選舉，柯建銘說，將修正公職人員選舉罷免法部分條文，增訂大眾傳播媒體不得接受外資委託刊播廣告的規定，以強化防杜黑金、境外勢力介入選舉及罷免。

「防治假訊息」暫列7大法案均已付委待審，柯建銘說，包括災害防救法、農產品市場交易法糧食管理法、食品安全衛生管理法、傳染病防治法、廣播電視法、核子事故緊急應變法等增訂散播謠言或不實訊息等罪責。

柯建銘表示，重大優先法案經18日（下週一）行政立法協調會報討論、再經民進黨黨團會議討論後即可定案，行政立法協調會報出席人員，除黨團七長外，包括目前各委員會的召委、政策小組召集人，有興趣的立委也歡迎出席。（編輯：蘇龍麒）1080216