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沈榮津：核能不是不用 是沒辦法用

最新更新：2019/02/18 15:38
經濟部長沈榮津18日表示，大家一直期待要使用核能，但檢討後發現，「不是不用，是沒辦法用」。（中央社檔案照片）
經濟部長沈榮津18日表示，大家一直期待要使用核能，但檢討後發現，「不是不用，是沒辦法用」。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北18日電）經濟部長沈榮津今天表示，大家一直期待要使用核能，但檢討後發現，「不是不用，是沒辦法用」，最重要的問題在於用過核燃料池已滿，地方政府也未核准乾貯設施，最終處置場址問題難解。

以核養綠及火力發電年減1%兩公投案去年闖關成功，但經濟部在盤點後，1月底決定核電廠不延役、核四不重啟的新版能源政策，引發擁核人士批評。

長風基金會與馬英九基金會今天召開記者會，批評政府無視人民透過民主程序做出的決定，並預告，將在今年福島核災8週年前舉辦民間全國能源會議，提出新版能源配比建議，也不排除推動第二次公投，重啟核四，以及讓核一、核二、核三廠延役。

沈榮津上午在活動受訪時強調，公投結果經濟部都尊重，新版能源政策更是歸零思考，大家一直期待要使用核能，但經濟部盤點後發現，「不是不用，是沒辦法用」。

他進一步解釋，「沒辦法用」最重要的問題在於用過核燃料池已經滿了，但目前核一、二廠的乾貯設施，都卡在地方政府仍未核准，加上地方也擔心乾貯設施會不會變成最終處置場，所以如果要用核能，一定要嚴肅面對最終處置場址問題。

核一廠1號機、2號機40年運轉執照效期在民國107年12月5日、今年7月15日屆滿。按照台電提交原子能委員會計畫，規劃在今年1月1日進行核燃料移出反應爐，不過，用過燃料池已經爆滿，台電另蓋第一期乾式貯存場暫存，但至今仍未取得新北市政府水土保持設施完工證明。（編輯：林孟汝/張良知）1080218

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