簽兩岸和平協議前提 吳敦義：確保中華民國主權

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨主席吳敦義今天重申，若國民黨重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議。

吳敦義日前接受廣播專訪時表示，若讓國民黨有機會重新執政，將洽簽兩岸和平協議。民進黨透過新聞稿回應，兩岸和平協議不是吳敦義訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語。

吳敦義今天出席國民黨中央黨部的慶元宵滾元宵活動，針對民進黨的說法，他認為遭到曲解，他指出，國民黨現在是在野黨，怎麼可能用國民黨身分與大陸共產黨簽定協議，根據兩岸人民關係條例，只有政府才可以授權財團法人簽署協議。

吳敦義並還原當時接受廣播專訪內容，他表示，如果2020年國民黨能重返執政，對於若干違憲違法，例如退休軍公教警消的年金改革，改得太過度了，將會設法做合理調整、撥亂反正；如果國民黨重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議。

吳敦義強調，民進黨一定要就事論事，希望兩黨良性競爭，不汙衊、不栽贓、不隨便批評。

吳敦義提及，現在都要即時更正，否則未來會積非成是，有委屈就要趕快講清楚。

吳敦義強調，他一生不白賊，不貪汙舞弊，擔任台北市議員8年，從未與政府做一毛錢的生意，擔任南投縣長或高雄市長期間，沒有一個員工被調查局問過話，更沒有被起訴或判罪。（編輯：林淑媛）1080218