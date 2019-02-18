立院小黨抽籤 黃國昌回財委會

（中央社記者范正祥台北18日電）立法院今天進行第9屆第7會期無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，時代力量前黨主席黃國昌抽中財政委員會、時力立委洪慈庸則抽中司法及法制委員會。

抽籤結果，時代力量立法院黨團部分，立委林昶佐抽中內政委員會、高潞．以用抽中外交及國防委員會、洪慈庸抽中司法及法制委員會。另外，黃國昌是財政委員會、徐永明是經濟委員會。

親民黨立法院黨團部分，親民黨立委李鴻鈞抽中交通委員會、陳怡潔是教育及文化委員會、周陳秀霞是社會福利及衛生環境委員會；加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅抽中社會福利及衛生環境委員會。

依規定，立委在每年首次會期召集委員選舉人名冊編定前，得互換其所參加的委員會。這個會期預定在21日編定召集委員選舉人名冊、23日選舉召集委員。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞會後告訴中央社記者，雖然是小黨，會盡最大問政能力，著墨方向在人民最關心的民生經濟議題。

時代力量立法院黨團總召徐永明回應中央社記者詢問時表示，參加常設委員會抽籤結果，符合黨團成員過去以來問政專業、資深制度的建立及長期努力的方向。

他指出，今天抽籤之後，林昶佐可能會與高潞．以用互換原本各自抽中的委員會，讓林昶佐繼續在外交及國防委員會發揮專長，高潞．以用能夠在與原住民事務有關的內政委員會繼續著力；洪慈庸關心軍冤，抽中司法及法制委員會很適合。

黃國昌1到4會期都在財委會。徐永明表示，他參加經濟委員會、黃國昌在財政委員會，也都非常適合。（編輯：黃國倫）1080218