照顧高雄建設 陳其邁：前瞻計畫和補助沒變

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市長韓國瑜直播指出，不滿行政院求高雄重寫前瞻建設計畫補助，但行政院副院長陳其邁今天說，政府特別照顧高雄發展，前瞻計畫補助金是所有縣市最高，且補助及計畫都沒變。

韓國瑜昨晚於直播指出：「行政院長上台後，要求高雄市府申請前瞻計畫補助要全部改寫。」這樣的說法隨即引發關注。

行政院副院長陳其邁今天出席「2019觀光節慶祝大會」後受訪表示，高雄在前瞻計畫中獲得補助總計畫大約新台幣2000億元，中央要補助約1400多億元，可說是在所有縣市中，民進黨政府特別照顧高雄發展基礎建設，補助的金額是所有縣市中最高，補助跟計畫都不變，中央也會和地方充分合作。

高雄副市長李四川也告訴中央社記者：「前瞻建設計畫補助並無全部要重寫，只有捷運岡山延伸部分和輕軌部分要改。」

韓國瑜今天接連取消多個行程，直到下午近4時於市府受訪說明昨晚直播，再呼籲中央不要「卡」高雄市建設的緣由。

高雄市府研考會主委李銘義指出，軌道工程部分前瞻預算中有關捷運岡山、路竹延伸線要新台幣制272億元（其中中央補助163億元），綜合規劃報告已完成初審並在去年9月送交通部，原擬去年12月12日開委員會審查，但是市府在12月7日收到中央來函取消審查會，請於新市長上任後通盤考量計畫內容後再報交通部。

李銘義說，市府在去年12月27日完成報告後再送交通部，但是目前該計畫案仍在待審查階段，他盼中央加速審查。

至於輕軌建設部份，韓國瑜上任後要求暫停爭議路段建設工程，未來是否續建，要等公聽會結束後再做決定。

韓國瑜說，勿因高雄市換了市長就改變了補助及建設計畫，「台灣人都欠高雄人一個公道」。他一再籲中央不要因為地方不同政黨執政就阻礙高雄的建設及發展。

對於有網友串連罷免韓國瑜，韓國瑜表示，民主政治有表意的自由，他都虛心接受。

外傳下一個要為高雄市城市代言的是成龍，韓國瑜不願證實，不過他說市府歡迎很多巨星都來為高雄代言，這些代言都是無償的，高雄市熱情歡迎他們。

另外，前暨南大學校長李家同對於韓國瑜指「台灣整整鬼混了20多年」的說法也不認同。李家同於臉書貼文說，「一味地唱衰自己的國家，絕對是不對的」。

韓國瑜說，他很尊敬李家同，也請菁英分子、高所得分子傾聽民意；實在是有很多人不滿日子過得辛苦，也憂慮未來的生活會更差。他希望學者去做田野調查，並了解勞工及漁民收入越差，他質疑「還要繼續的騙嗎」；重申「台灣真的在鬼混、且鬼混了20多年」。他說自己是語重心長，盼李家同做田野調查了解基層民眾的心聲。（編輯：吳佳穎）1080218