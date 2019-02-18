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政院：擁核者應正視核廢料 務實面對能源議題

最新更新：2019/02/18 20:05

（中央社記者顧荃台北18日電）行政院發言人Kolas今天表示，擁核者應誠實面對新北市、屏東縣等多個縣市皆反對永久貯存核廢料的事實，務實面對能源議題。

以核養綠公投去年過關，長風基金會與馬英九基金會今天召開「能源政策人民做主」記者會，批評政府無視人民公投做出的決定，將在3月10日、福島核災事件8週年的前一天舉辦民間全國能源會議，提出新版能源配比建議，也不排除推動第二階段公投，重啟核四，以及讓核一、核二、核三廠延役。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午受訪時表示，在這場長達40分鐘的記者會，主張使用核能的人卻依然沒有說明不斷產生的核廢料要放在哪裡。包括核電廠所在的新北市與屏東縣，曾經被選定放置核廢料的花蓮縣與台東縣等相關縣市，全都拒收核廢料。

Kolas表示，行政院遵守公投法，在去年以核養綠公投結果出爐後，依據公投主文要求，不但已正式公告去年12月2日起電業法第95條第1項失效，也向立法院提案修正廢除「2025非核家園」的時間限制，正面回應公投的結果。

另外，Kolas也呼籲擁核者不但要為下一代著想，也要誠實面對新北市、屏東縣等多個縣市皆反對永久貯存核廢料的事實，務實面對能源議題。（編輯：楊凱翔）1080218

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