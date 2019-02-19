2020總統選舉 邱顯智：不會支持柯文哲

（中央社記者溫貴香台北19日電）時代力量新任黨主席邱顯智今天表示，2020總統選舉，不會支持柯文哲；至於是否挺總統蔡英文連任，他不鬆口僅表示，支持追求台灣地位國家正常化目標的候選人

3月1日邱顯智將接下時代力量黨主席的重責大任，統籌2020總統與立委合併選舉相關事宜，他上午接受廣播專訪被問到是否支持2020年總統選舉支持綠營候選人時表示，3月1日就任黨主席後，會組一個選對會（選舉對策委員會），由選對會開會討論。

被問支持總統蔡英文連任否，邱顯智表示，追求台灣地位國家正常化，一直是時代力量的目標，在這樣的前提之下，支持一個與時代力量創黨黨章精神一致的候選人。

主持人追問是否支持柯文哲選總統，邱顯智說，柯文哲兩岸一家親的主張與時代力量創黨黨章不相符，不會找柯文哲站台，且以他個人立場而言，2020應該不會支持柯文哲，但這個議題必須經黨的決策委員會議討論。

他進一步說，不會支持國民黨的總統候選人，基本上，你儂我儂、九二共識與時代力量的價值理念相差太遠。

2020立委選舉目標要當選幾席？邱顯智說，要比現在5席還多，愈來愈多，台灣社會對時代力量有期待，他要非常努力找適合人選，候選人是重中之重，他以2018苗栗縣議員選舉為例，時代力量推出兩位候選人都當選，在苗栗一片「藍海」中，只要找對人選可以得到支持。

邱顯智說，立委73個選區，會根據選區特性的不同提名，有合適人選一定提名，其次，在相同政治光譜上，再討論該如何處理，在立場、價值相同的前提之上，再談怎麼做。

2016年立委選舉，邱顯智與民進黨立法院黨團總召柯建銘在新竹同一選區競爭，邱顯智說，他從來沒有跟人不好，選後，柯建銘有送他書。主持人追問是否拜會柯建銘，邱顯智說，當然沒有問題，他強調自己做事向來是對事不對人。

是否重披戰袍參選新竹市立委，邱顯智說，包括黃國昌要怎麼安排，必須整體考量，新竹市立委選舉「我們絕對不會缺席，上次政黨票我們（時代力量）在新竹市是全國最高票」，有可能時代力量推出的候選人比較能夠擊敗國民黨所提的候選人。

立法院新會期同婚法案將是時代力量與民進黨攻防重點，對於時力支持同性伴侶法還是同性婚姻法草案，邱顯智說，同性伴侶法當然不行，一定要有「婚姻」名稱，且婚姻內容實質保障不得少於民法。等民進黨推出法案後再檢視是否符合大法官解釋，同性伴侶法一定不行。

主持人問是否支持兩岸和平協議必須經過全民？邱顯智說，時代力量的立場基本上必須與修憲一樣的門檻。（編輯：鄭雪文）1080219