王金平會美商代表 盼美方在國際上多協助台灣

前立法院長、國民黨立委王金平20日下午接見台中美國商會理事長何道明（左）、World gym台灣區總裁柯約翰一行，王金平從台灣現在無法簽署FTA，談到台灣在參與國際組織上的現況，以及台灣的外交關係等，都需美方協助，盼美國商會能幫忙反映。中央社記者劉冠廷攝 108年2月20日

（中央社記者劉冠廷台北20日電）前立法院長、國民黨立委王金平，今天接見美國商會代表，他從台灣現在無法簽署FTA，談到台灣在參與國際組織上的現況，以及台灣的外交關係等，都需美方協助，盼美國商會能幫忙反映。

王金平今天下午接見台中美國商會理事長何道明、World gym台灣區總裁柯約翰一行，王金平提到台灣目前在國際上所遇到的困境，王金平說，台灣現在無法簽署自由貿易協定（FTA），這2年多來也無洽談FTA的情況，所有自由貿易的遮蓋率，總共才13%，顯然偏低，韓國已有60%、越南80%。

王金平指出，台灣需要在國際上尋求簽署FTA的機會，若未來能與美國簽署FTA，對台灣在國際上的競爭幫助很大，因此希望美國方面，能與台灣積極洽談FTA。

至於在區域經濟組織方面，王金平說，從美國的立場，若能協助台灣來加入，這對台灣幫助很大，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）雖然是大陸主導，不是美國能夠左右，但是若能幫忙喊個聲音也不錯，表示美國支持的立場。

王金平說，台灣若能參與這些區域經濟組織，加上FTA，在國際的經貿舞台上，才能獲得公平的競爭，否則必須仰賴國外市場的產業，不得不離開台灣，外資也不想到台灣，台灣就無法與已洽談好FTA，或加入區域經濟組織的國家競爭。

王金平表示，現在美國與中國大陸在打貿易戰，這事實上也是關稅戰，關稅戰背後隱藏的就是科技戰，科技戰背後隱藏的就是世界的爭霸戰，但無論如何，台灣也希望在國際上貿易上取得公平合理的競爭，這都需要美國在各方面的協助。

王金平也說，在國際組織上，包括世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等，都需要美國更加把力的支持台灣，在這些屬於聯合國的專門機構，就算不能以主權國家加入，最起碼能讓台灣當觀察員，這是台灣極需要的，否則台灣在國際上受到排擠，不能參與、奉獻、享有人類應有的各種資訊、資源，這對台灣與世界都是不利的。

王金平表示，在外交關係上，美國極力的在支持，中國大陸也積極的在挖牆腳，台灣在國際社會上，越少外交關係，在國際上立足就越困難，因此這也需要美國商會幫忙反應。

在經濟發展上，王金平則說，期待更多的外資到台灣投資，美國商會到台灣幫忙創造就業機會，開拓市場，也期待更多的美商到台灣，不論是政府或民間，都會敞開雙手迎接，因此外商在台灣碰到的困難，相信政府有義務與責任，來協助解決，而國會也會幫忙。（編輯：黃國倫）1080220