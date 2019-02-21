特赦陳水扁 陳師孟呼籲現在就是適當時機

（中央社記者王承中台北21日電）監察委員陳師孟今天表示，前總統陳水扁遭受不公正對待、人權被侵害，無法用司法平反，就應用政治平反，現在就是特赦扁的適當時機。

陳師孟上午接受廣播媒體專訪表示，陳水扁被判刑及定讞案都有一些政治操作痕跡，過程中有很多讓人覺得不尋常之處，所以他很早就主張應對扁案程序調查，若發現瑕疵或程序正義被污染，應該還陳水扁公道。

對於本土社團要求蔡總統儘速特赦陳水扁，因為這將是2020選舉勝負關鍵；陳師孟表示，用選票考量是否特赦陳水扁是不對的，但陳水扁的確遭受不公正對待、人權被侵害，在無法用司法平反下，就應用政治平反，而目前只有總統特赦。

陳師孟說，有人認為總統特赦只能適用於定讞案件，這是錯誤的，特赦與大赦都是「赦免法」規定，特赦針對個案，不管定讞與否都適用。

對於特赦最好的時間點，陳師孟說，如果現在還不是特赦阿扁的適當時機，「那我就不知道什麼是適當時機」。

陳師孟指出，蔡總統就任後約2個星期，當時民進黨秘書長洪耀福曾表示，蔡總統會在政治上、法律上設法平反、恢復陳水扁名譽，之後隔一個月，時任高雄市長陳菊也在議會表示，蔡總統會在「適當時機」特赦扁，但「適當時機」一直沒有出現，直到這次，他認為是一個「適當時機」，因為真相已經公布。（編輯：林沂鋒）1080221