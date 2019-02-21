獵雷艦採購案 監察院糾正國防部金管會漁業署

（中央社記者王承中台北21日電）監察院今天針對獵雷艦案，通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提的調查報告，糾正國防部、金管會及農委會漁業署。監委表示，國防部雖未損失金錢，但建軍備戰任務失敗收場，遭受社會輿論批評，損傷形象。

監察院日前針對海軍採購獵雷艦案，通過彈劾海軍前司令陳永康、前副司令蒲澤春、前高市府海洋局長王端仁，以及農委會漁業署研究員陳文深，並移送司法院公務人員懲戒委員會。

監察院今天發布新聞稿指出，對於海軍籌建獵雷艦失敗，監察院今天通過仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。監委表示，本案社會高度矚目，監察院調查相當慎重，期待各相關機關深切檢討，以避免類似情況再次發生。

監委指出，獵雷艦案屬巨額採購案件，國防部及海軍檢討放寬投標廠商資本額門檻的決策過程中，未謹慎評估資本額偏低的廠商是否具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等能力，即以增加商源為由，放寬投標廠商資本額門檻，顯然輕忽得標廠商資本額過低的財務風險。

監委表示，縱使國防部在金錢上並未遭受損失，但導致公股銀行承受巨額貸款呆帳，且籌建獵雷艦採購案的建軍備戰任務以失敗收場，並遭受社會輿論批評，損傷國防部及海軍形象。國防部為爭取立法院同意解凍本案106年度的預算，所提具的書面報告內容有誤，致引發立委及社會輿論強烈批判，均有未當，當以此次事件為鑑，深切檢討。

監委指出，海軍司令部於106年5、6月間3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義時，金管會未審慎考量此一罕見情況與聯貸金額龐大，竟僅將其交由相關銀行查復後，回覆無法得知其資金流向。當時金管會若派員到銀行進行金檢，才有可能儘速釐清慶富公司貸款的資金流向，金管會應就本案相關的處理作為進行檢討。

監委表示，漁業署辦理的興達漁港土地標租案，表面上是應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯然是為慶富公司量身訂做，不無可議，應深切檢討改進。（編輯：蘇志宗）1080221